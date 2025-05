Por que la China Suárez no regresó a la Argentina con sus hijas tras su paso por Turquía

En medio de la molestia de Benjamín Vicuña con su ex pareja, China Suárez, en Intrusos (América TV) dieron detalles de los motivos del cambio de planes.

la vuelta de la actriz a la Argentina estaba pensada para este viernes, pero no fue así. En medio de la molestia de Benjamín Vicuña con su ex pareja, en Intrusos (América TV) dieron detalles de los motivos que provocaron un cambio de planes.

“La razón por la que cambió de idea es que como saben que Mauro no se va a poder revincular con las hijas en Argentina, decidió acompañarlo al juicio. ¿Cúal es el peligro para la China? Wanda. Lo que me dicen es que no saben si ella va a poder entrar a la audiencia cara a cara”, sumó Karina Iavicoli.