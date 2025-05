Camuzzi les cortó el gas a las cerámicas neuquinas y no por una deuda: ¿Qué pasó?

Este lunes amanecieron sin el suministro Zanon, Cerámica Neuquén y Stefani. "No debemos nada, esto nos tomó por sorpresa", dijeron los ceramistas.

Las cerámicas neuquinas amanecieron este lunes sin gas. Camuzzi Gas del Sur interrumpió el suministro de energía en las plantas pese a que, según denunciaron desde el Sindicato Ceramista de Neuquén , no existe deuda con la distribuidora. El corte afecta más a la cerámica Fasinpat, (ex Zanon) que sí estaba utilizando el horno.

El corte se produjo por la falta de un acuerdo con un proveedor que garantice el abastecimiento del insumo, en medio de gestiones que no avanzaron por parte del gobierno provincial a través del Ministerio de Energía, según contó Andrés Blanco , secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, a LMNeuquén.

“Nosotros no le debemos nada a Camuzzi, esto nos tomó por sorpresa. El problema es que, si no tenés proveedor de gas, la distribuidora te tiene que cortar”, explicó el dirigente, que representa a los trabajadores de las cerámicas Neuquén, ex Zanon y Stefani.