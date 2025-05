La conmovedora despedida de Cecilia Milone para Ángel Mahler

Milone trazó un recorrido que unía el arte y la emoción, los escenarios y la vida real. Rememoró aquel 29 de agosto de 1991, su debut escénico. “Yo entré (por primera vez a un escenario) acompañada por tu melodía, mientras sostenía la cajita de música”, relató sobre su primera vez en Drácula. Fue con “Soñar hasta enloquecer”, una de las piezas más icónicas del musical, que nació su vínculo indisoluble con Mahler. “Esa canción me ‘estrenó’, me ‘nació’ a mí, como artista. Nacimos juntas”.

Con palabras que atravesaron lo artístico y lo personal, la actriz y cantante continuó: “¿Cómo separarnos de vos? NUNCA, Ángel, NUNCA. Hay encuentros que son para siempre”. Y evocó largas charlas con el músico sobre la vida, la muerte y el más allá. “Me has abrazado. Me has entendido. Me conocías. GRACIAS. TE EXTRAÑO”.

Cecilia 2.jpg La emotiva despedida de Cecilia Milone a Ángel Mahler

El fallecimiento de Ángel Mahler

El último tramo de la vida de Mahler estuvo signado por la lucha. Desde el 29 de abril permanecía internado, producto de un cáncer agresivo. El desenlace llegó con un derrame pleural que agravó su estado. Su cuerpo no resistió, pero su legado quedó vibrando en los corazones de quienes lo amaron y de quienes alguna vez sintieron estremecer una sala teatral al ritmo de sus composiciones.

Más allá de su relación con Milone, Mahler también fue parte de una de las duplas más emblemáticas del teatro musical argentino, junto a Pepe Cibrián. Si bien los últimos años estuvieron marcados por una dolorosa distancia y una disputa legal, el propio Cibrián también lo despidió con pesar: la ruptura no opacó el impacto de lo que crearon juntos.