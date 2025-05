De los lujos a la feria: Jésica Cirio vende su ropa usada y la de Elías Piccirillo

Al parecer, la vida de la modelo ya no es la misma tras el escándalo. "De la Cirio se puede esperar cualquier cosa", indicaron al contar los detalles.

Según reveló Fernanda Iglesias en Puro Show, la ex conductora de "La Peña de Morfi" habría tomando una polémica decisión sobre la indumentaria de su ex marido y por eso ahora está vendiendo todo en una feria de ropa usada en Nordelta. En el programa de Canal Trece mostraron el lugar en el que la conductora habría dejado sus prendas de lujo.

ropa Jesica Cirio.png

"A lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caés en lo de Sandra, te llevas la ropa de Piccirillo", agregó. Y aclaró que no se debe a falta de dinero: "No es por sus deudas, porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.

Este lunes, en el mismo programa anunciaron que fueron a comprobar si efectivamente la modelo vendía su ropa y la del empresario y encontraron el perchero de la modelo. "Empezó a vender toda la ropa de Piccirillo y toda su ropa también en una feria de Benavídez", detalló Iglesias.

"De la Cirio se puede esperar cualquier cosa"

Uno de los que opinó en Puro Show sobre la actual situación que atraviesa la modelo, fue el diseñador Roberto Piazza. "De la Cirio se puede esperar cualquier cosa, no tiene los patitos en fila, no le llega el agua al tanque".

Además, recordó un enfrentamiento que tuvo con ella: "No le podía poner ropa de alta costura porque es muy petisa. Le puse un casco de cristal con plumas, pero lo tiró al piso y lo quebró. Me rompió un casco de cristales que salía una fortuna. Discutimos y nunca más la quise".

"Con toda la plata que afanaron, se podrá comprar más cosas. Esto de vender ropa lo hace como terapia ocupacional o para que la gente le crea que es buenita. Se hace, de buenita no tiene nada. Los miau, miau son así", concluyó.

El verdadero drama que vive la familia de Jésica Cirio

Maximiliano Cirio rompió el silencio en una entrevista con el programa "A la Tarde de América TV", donde se refirió a la compleja situación judicial que atraviesa su hermana. Luego del escándalo con su exesposo, Martín Insaurralde, ahora Jésica vuelve a estar en el centro de la atención por su actual pareja, Elías Piccirillo, quien también se encuentra bajo la lupa de la Justicia.

En medio del revuelo mediático, Maximiliano destacó el vínculo que mantiene con su hermana y le agradeció por el apoyo constante a lo largo de su vida: “Jésica hizo mucho por mí. Siempre le agradezco la cantidad de cosas que hizo por mí, en el sentido de ayuda de hermano y de estar”.