El error que todos cometen al limpiar el vidrio del horno y el truco definitivo para dejarlo impecable

Fregar con más fuerza no sirve cuando la grasa se acumula en los rincones más difíciles. Conocé el método infalible para devolverle la transparencia sin dañar.

Limpiar el cristal del horno con detergente y descubrir que una franja oscura sigue rodeando los bordes no significa que haya que frotar con más fuerza.

El calor, las salpicaduras y los vapores de cocción pueden dejar residuos adheridos precisamente en las zonas donde una esponja convencional tiene más dificultades para llegar: los bordes junto al marco y las juntas, donde la suciedad se acumula ciclo a ciclo hasta formar manchas marrones o negras que una limpieza rápida no puede resolver.

El problema es de acceso, no de esfuerzo. Mientras el centro del vidrio es una superficie amplia y accesible, el perímetro queda encajado junto al marco.

Una esponja puede limpiar perfectamente la zona central y, sin embargo, no tocar la suciedad acumulada apenas unos milímetros más allá. Y si la mancha parece estar detrás del vidrio y no cambia después de limpiar, frotar más no servirá: puede tratarse de suciedad entre los paneles, y en ese caso hay que consultar el manual del fabricante para saber cómo acceder a esa zona.

Cómo limpiar el cristal oscuro con bicarbonato paso a paso

Antes de empezar, el horno debe estar completamente frío. Los materiales necesarios son simples: bicarbonato de sodio, agua, un recipiente pequeño, un paño de microfibra y una esponja suave no abrasiva.

El procedimiento es el siguiente: mezclar una pequeña cantidad de bicarbonato con agua hasta obtener una pasta, aplicarla únicamente sobre las manchas sin saturar juntas ni aberturas, dejar actuar unos minutos para ablandar los residuos, pasar suavemente la esponja o el paño, retirar completamente la pasta con un paño húmedo y secar el cristal. Si todavía quedan restos, repetir el procedimiento en lugar de aumentar bruscamente la fuerza.

No hace falta combinar el bicarbonato con otros productos. Agregar vinagre u otros limpiadores no garantiza mejores resultados y puede ser incompatible con determinados materiales del horno.

Cómo llegar a la suciedad de los bordes y qué no usar nunca sobre el vidrio

Para las manchas pegadas al borde, cambiar de herramienta suele ser más efectivo que seguir frotando el centro. Un paño fino de microfibra permite acercarse mejor a las esquinas.

Si el diseño de la puerta lo permite, puede envolverse alrededor de una herramienta plana, roma y no cortante para ganar alcance, usándola únicamente como soporte para el paño, sin raspar el vidrio ni hacer palanca sobre el marco. Si para alcanzar una mancha es necesario deformar una junta o desmontar una pieza, conviene detenerse y consultar las instrucciones del aparato.

Una mancha quemada puede generar la tentación de usar algo más agresivo, pero eliminarla a cualquier precio puede transformar un problema de limpieza en un daño permanente. Conviene evitar, salvo indicación expresa del fabricante: lana de acero, estropajos muy abrasivos, cuchillos u objetos afilados, herramientas para raspar a la fuerza, productos incompatibles con el vidrio o las juntas, y mezclas improvisadas de diferentes limpiadores.

La limpieza regular y preventiva es la mejor estrategia: retirar salpicaduras recientes cuando el horno ya está frío evita que parte de esa suciedad quede adherida hasta el siguiente uso, reduciendo el esfuerzo que demanda cada limpieza profunda.