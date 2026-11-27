La discusión doméstica más repetida tiene epicentro en el baño. Te contamos qué orientación del rollo resulta más cómoda y más higiénica.

¿En qué posición va el rollo de papel higiénico ? La pregunta genera más debate del que parece: para algunos es determinante y para otros da exactamente lo mismo. Sin embargo, hay una orientación más práctica, que además puede reducir el contacto con superficies cercanas al inodoro: con el extremo del papel hacia adelante y por encima del rollo.

Así colocado, la hoja queda separada de la pared, lo que facilita ubicar el borde y cortar la cantidad justa sin tener que buscar a ciegas.

Además, permite tomar el papel sin rozar el soporte ni la pared, algo que en términos de higiene representa una ventaja concreta. También ayuda a controlar cuánto papel se usa y reduce el riesgo de desenrollar de más sin querer.

Qué ocurre cuando el papel queda hacia atrás

Cuando el extremo queda por detrás del rollo, sacar el papel puede volverse incómodo. En muchos soportes hay que meter la mano por debajo del rollo para encontrar el borde, y eso aumenta las chances de tocar con más frecuencia el soporte o la pared.

Aun así, poner el rollo hacia atrás no significa que el papel esté contaminado ni que sea un problema sanitario en sí mismo. La elección también puede depender del tipo de soporte, del espacio disponible en el baño y de las costumbres de cada hogar. En algunos casos, por ejemplo, con niños pequeños o mascotas que suelen tirar del papel, la posición hacia atrás puede servir para limitar el desenrollado accidental.

En definitiva, en términos de comodidad e higiene, la orientación correcta es hacia adelante. Aun así, lo que más importa sigue siendo lavarse las manos después de cada uso, sin importar cómo esté colocado el rollo.

¿Chau papel higiénico? La alternativa que gana lugar en el baño

Lo que durante décadas pareció una rareza asiática empieza ahora a instalarse en Europa. Es un dispositivo que se presenta como una alternativa higiénica y sustentable al papel tradicional.

Los inodoros con chorro de agua, conocidos como washlets, ya no son exclusivos de los hogares japoneses. Los modelos de alta gama tienen lugar en hoteles de cinco estrellas de Londres, París o Múnich y ahora también llegan a viviendas particulares, restaurantes y aeropuertos de Europa.

Estos equipos combinan la limpieza con chorros de agua, el control de temperatura, el secado automático e incluso una tapa con sensor. Fabricantes como la japonesa TOTO impulsan su expansión con una mezcla de lujo, tecnología y cuidado personal.

Aunque en Occidente su uso todavía es marginal, la tendencia crece. Las redes sociales viralizan sus beneficios y las generaciones más jóvenes, más abiertas al cambio, empiezan a ver en estos inodoros una opción moderna, ecológica y, sobre todo, cómoda.