Por qué nunca conviene guardar bandejas y sartenes dentro del horno

Es una práctica común en muchas cocinas, pero puede tener consecuencias inesperadas al momento de encenderlo y preparar los alimentos.

Guardar bandejas, moldes o sartenes dentro del horno es una práctica frecuente que conviene evitar antes de encender el electrodoméstico.

Guardar bandejas, moldes o sartenes dentro del horno es una práctica habitual cuando falta espacio en la cocina, pero puede traer consecuencias al momento de cocinar. Aunque parece una solución práctica, dejar utensilios en el interior puede afectar el uso del electrodoméstico y generar situaciones evitables.

Por eso, antes de encenderlo, es importante revisar que el horno esté completamente despejado y retirar todo lo que se haya guardado allí.

La advertencia no se limita a los objetos inflamables. Una bandeja metálica olvidada quizá resista la temperatura. Pero puede interferir con el funcionamiento previsto del equipo y, sobre todo, facilitar que queden dentro elementos que no son aptos para el calor. La prevención empieza por revisar la cavidad antes de programar la cocción.

Los objetos olvidados dentro del horno pueden convertirse en riesgo de incendio

La National Fire Protection Association (NFPA) señala que dos tercios de los incendios domésticos vinculados a la cocina se iniciaron, en el promedio anual de 2020 a 2024, por la ignición de alimentos u otros materiales de cocina.

La entidad aconseja mantener los elementos combustibles alejados de las fuentes de calor y vigilar la preparación, en especial durante cocciones prolongadas.

En ese marco, convertir el horno en un armario temporal añade un paso que puede olvidarse. Un recipiente con asas de plástico o goma, envases de alimentos, papel o utensilios no aptos para horno pueden dañarse al calentarse. En determinadas condiciones, los materiales combustibles también pueden prenderse.

Una guía de prevención del estado de Nueva York recomienda expresamente no usar el horno para guardar objetos y comprobar que esté vacío antes de encenderlo.

Una bandeja extra puede afectar la circulación del calor

La especialista en electrodomésticos Jade Golding-Gault, explicó a Good Housekeeping que dejar fuentes, bandejas o sartenes dentro durante el uso puede restringir el flujo de aire y dificultar una distribución uniforme del calor. Según la experta, la consecuencia posible es una cocción irregular y una mayor exigencia del aparato.

El efecto depende del diseño del horno, ubicación y tamaño del objeto. En los modelos de convección, el ventilador mueve aire caliente dentro de la cavidad. Por eso, un elemento grande situado en la base podría obstaculizar esa circulación.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), a través de ENERGY STAR, describe que los hornos de convección cocinan con mayor rapidez gracias a la circulación de aire caliente y la eficiencia de cocción es parámetro medible en estos equipos.

No hay una cifra universal que permita calcular cuánto consumo adicional provoca una bandeja olvidada en un horno doméstico. Influyen el modelo, temperatura, programa seleccionado, carga de comida y tiempo de funcionamiento.

Por esa razón, atribuir un aumento fijo en la factura eléctrica a esta práctica no resulta adecuado. Sí es razonable evitar obstáculos innecesarios para que el horno opere de acuerdo con las indicaciones de su fabricante.

Qué conviene revisar antes de usar el horno

Una rutina breve ayuda a reducir los descuidos y a conservar el espacio destinado exclusivamente a la cocción: