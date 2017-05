Los bajan del avión por no dar el asiento

La tripulación le indicó al padre, Brian Schear, que debía ceder la butaca, comprada inicialmente para otro de sus hijos, a otro pasajero. Ante la insistencia del pasajero, un agente aeroportuario llegó a amenazarle con ir a la cárcel si no cumplía las órdenes. Schear y su esposa Brittany habían preferido mandar a su hijo mayor en un vuelo anterior y utilizar su asiento para el hijo pequeño y evitar la incomodidad de cargar con el pequeño en brazos durante las más de seis horas de vuelo. “No dormirá si no está en su sillita”, dijo Schear sobre su hijo. “Si no, estaría sentado sobre las piernas de mi mujer y moviéndose por todas partes, y no es seguro”.

La pareja, que también viajaba con un tercer hijo de un año de edad, que tenía su butaca, insistió en que no se movería. Los agentes aeroportuarios los presionaron para bajarlos a todos del avión, y les advirtieron que en caso de negativa será una ofensa federal. Ante la reiterada negativa del padre, las fuerzas aeroportuarias lo amenazaron con llevarlo a prisión si no cumplía las órdenes. “Compré el asiento”, gritó Schear, quien finalmente se retiró del avión junto con su familia. Autoridades de Delta dijeron que los niños de dos años o menores deben, por ley, ir en el asiento con sus padres. Sin embargo, la Administración de Aviación Federal lo desmintió e informó que “los niños deben ir en una sillita o butaca durante todo el vuelo por razones de seguridad”.