Los casos de pacientes que no logran curarse

Mientras la comunidad científicos continúa buscando una vacuna para la pandemia, los científicos están sorprendidos por las personas que llevan meses con la sintomatología asociada al virus. Entre los cientos de casos está Ermengol Gassiot, un español de 47 años al que le apareció la tos el 14 de marzo y la cual fue empeorando acompañada de fiebre. A fin de marzo, los síntomas empezaron a aflojar e iba a recibir el alta pero su estado volvió a desmejorar. Hoy, dos meses y medio después de la aparición de los primeros síntomas, continúa padeciendo los efectos asociados al COVID-19. “Puedo tener cuatro o cinco días con décimas de fiebre, luego otros tantos que no; la tos se mantiene y hay días que aumenta; siempre padezco fatiga, aunque me permite hacer algo. Podría teletrabajar, pero no aguanto ni tres horas en la computadora”, comentó Gassiot. Tras haber sido diagnosticado como enfermo de coronavirus, la semana pasada le practicaron una PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y dio negativa. “La doctora ya me advirtió del posible resultado porque después de tanto tiempo el metabolismo lo negativiza”, mencionó.