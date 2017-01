Los primates, especies que caminan hacia la extinción

Los científicos piden que se haga algo a nivel global y avisan que si "nuestros parientes más cercanos" no pueden sobrevivir en estos entornos, en un futuro no muy lejano el hombre tampoco.

El futuro se presenta incierto para la mayoría de las especies de primates. Casi la mitad se encuentra en peligro de extinción y en tres de cada cuatro la población está en descenso. Es una compleja realidad la que afrontan la mayoría de las variedades de este orden animal y tienen, como principales enemigos para su supervivencia, la caza furtiva y la deforestación. O sea, al hombre.

“En los próximos 25 años veremos desaparecer muchas especies a menos que se haga de la conservación una prioridad global”, advierte Paul Garber, profesor de Antropología de la Universidad de Illinois, quien señala que la desaparición de estos animales no sólo sería una tragedia ecológica sino también un aviso: “Si nuestros parientes más cercanos no pueden sobrevivir en entornos degradados por humanos, en un futuro no muy lejano tampoco nosotros podremos”.

Desde un punto de vista biológico, los primates no humanos -lémures, loris, tarseros, monos, gibones y grandes simios- son los parientes más cercanos de nuestra especie. “Estudiarlos ofrece una visión única de la evolución humana, de su comportamiento y de la amenaza de enfermedades emergentes”, afirma Garber.

Las especies en situación crítica son el lémur de cola anillada, el colobo rojo de Udzungwa y el langur de cabeza blanca, de las que sólo quedan unos pocos cientos de ejemplares. En el caso del gibón de Hainan, los expertos creen que sólo hay unos 30. La situación también es desesperante para los grandes simios. Una investigación publicada en PLOS One el año pasado denunciaba que la población de gorilas orientales de llanura había registrado un “catastrófico descenso” de casi un 80% desde 1994. Este simio, habitante del Congo, vive en una región jaqueada por la guerra y la miseria desde hace décadas, un contexto en el que los científicos reconocen que cualquier esfuerzo de conservación es muy complicado. En Costa de Marfil, por ejemplo, la población de chimpancés tuvo tasas de descenso similares, aunque en este caso a causa de la deforestación y la caza ilegal. En Indonesia, el orangután de Borneo se unió en 2016 al de Sumatra en la lista de especies en riesgo crítico de extinción.

En los bosques de África, Sudamérica y el sudeste asiático, los primates intentan resistir a la tala masiva, las guerras, las epidemias, la caza furtiva y el crecimiento descontrolado de la agricultura, que destruyó buena parte de sus hábitats. Estos, generalmente en regiones de bajos recursos económicos y con poblaciones locales con grandes crecimientos demográficos, hacen que la supervivencia de los primates quede así directamente vinculada al desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades humanas. Muy difícil para ellos.