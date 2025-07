Carlos Eguia, candidato a senador: "El espacio libertario y liberal en Neuquén es Fuerza Libertaria"

- En realidad teníamos tres o cuatro nombres para ir y esos tres o cuatro me pidieron que fuera yo para, primero, tratar de hacer una gran elección porque es la primera vez que Fuerza Libertaria va a jugar como tal. No me gustaba mucho la idea de Eguia-Eguia (Joaquín, concejal capitalino, será la cabeza de la lista a diputados) pero bueno, la mayoría eligió eso así que voy de vuelta y con ganas de ganarle a todos.

- ¿Qué es Fuerza Libertaria?

- La Libertad Avanza no son libertarios. Recordemos que la lista que encabezaría esto sería Nadia Márquez, lo digo en potencial porque todavía ella no anunció su candidatura. Pero lo que hay que dejar en claro es que es una oportunista.

Primero fue con Rolando Figueroa en una lista que termina perdiendo en una interna (del MPN en 2029), después con (Jorge) Sobisch y luego volvió a estar con Figueroa. Por eso digo que el espacio libertario y liberal es solamente Fuerza Libertaria. Ellos van a tener un sello, como era el de Juntos por el Cambio, que en este caso se va a llamar La Libertad Avanza, aprovechando la ola de Javier Milei, al que nosotros vamos a ir a apoyar al Congreso.

Vengo buscando la imagen de lo que hicimos en San Martín de los Andes en 2023 a ver si la encuentro a Nadia Márquez al lado del presidente Javier Milei, y no la encuentro. Como tampoco a ninguno de todos estos libertarios que están de ese sector en los actos que yo traje a Milei a la provincia. Nadia Márquez en ese momento jugaba para Rolando Figueroa y en contra del presidente.

- ¿Piensan que el electorado va a hacer esa diferencia?

- La jugada mía es contra una estafadora. O sea, el electorado lo que tiene que pensar es que si vota a Nadia Márquez está votando a una estafadora. Hay una sentencia de un juez sobre esa estafa. Ella dice que es mentira, que la sobreseyeron pero no es cierto. Ella acepta una probation y empieza a tener que donar cinco litros de leche, que es ridículo, pero bueno, eso fue lo que tuvo que hacer por lo que dictaminó la justicia. Nadia Márquez es una estafadora. Y si no, le invito a que me haga un juicio por difamarla. Yo creo que eso es lo que va a entender la gente, que tiene que saber que de ese lado están los oportunistas y los estafadores.

Y de este lado estamos los de Fuerza Libertaria, los que trajimos a Javier Milei, a Karina y a catorce personas más que lo acompañaron en cada acto que vino a Neuquén Y le pido a la gente que vaya a votar, porque es muy importante.

- ¿Qué otros nombres integran las listas?

- El candidato a primer sanador voy a ser yo, la segunda será la concejal Cintia Meriño y en tercer lugar el diputado provincial Alberto Bruno, que ha hecho un gran trabajo con el tema de Malvinas. Y a diputados, además de Joaquín, Victoria Grandis, que es una comisaria retirada que la quieren en toda la provincia y que ha trabajado muy bien para al lado de la gente, y tercero el periodista Mariano Rola. Lo del cuarto lugar es importante remarcarlo porque va Fanny Rubilar, que es pastora. Porque no tenemos nada en contra de los evangélicos, al contrario, tenemos un montón de gente que trabaja con nosotros que es evangélica. Lo que estamos en contra es de los estafadores, como en este caso Nadia Márquez.

Y quiero nombrar dos más de nuestra lista de diputados: Alejandro García, que es un chico que trabajó con nosotros desde el primer día. Y Antonella Montesinos, que quiso ser Defensora del Pueblo.

Carlos Eguia 7 Sebastián Fariña Petersen

Lo que se disputa en octubre

- ¿Qué se pone en juego en esta elección?

- En esta elección no se la juega el presidente. Javier Milei va a seguir siendo presidente hasta 2027 y nosotros vamos a ir al Congreso a acompañarlo. Pero ojo, no acompañarlo para que nos saquen las represas, el petróleo, Vaca Muerta o que no haya plata para las rutas. Vamos a ir a explicarle a Javier Milei, como no están haciendo ni Nadia Márquez, ni (Pablo) Cervi y compañía, que, por ejemplo, acá en el PAMI ni siquiera hay un par de muletas para los jubilados. Que el otro día se murió en la puerta un jubilado, y una de las funcionarias más importantes de ese organismo estaba pidiendo que la gente de afilie a LLA. La libertad Avanza acá es solo un sello, porque todos los que están ahí son la nada misma. Nunca fueron libertarios.

A nosotros nos votan los neuquinos para que defendamos la provincia. Entonces, nosotros tenemos que ir a defender la provincia. Ahora, la duda mía es, ¿le está llegando a Javier esto que está pasando, por ejemplo, en el PAMI, o lo que pasa en Anses? Yo creo que no. Yo creo que hay un círculo que no deja que le lleguen esas noticias. Y a Karina (Milei) tampoco, porque Karina ha estado en mi casa y hemos hablado y sé cómo es. Yo sé que si a Karina le dicen que en el PAMI de acá ni siquiera lo pueden operar a los abuelos, y los abuelos tienen que sacar plata de donde sea para operarse, Karina manda plata para que se operen. Entonces, yo creo que no les está llegando eso, que hay simples levanta manos para no perder el lugarcito, que tratan de no ir a decirle nada y le escriben el diario Irigoyen a Milei.

Carlos Eguia con grafica

- ¿Cómo ves la relación de la gente con la política? Porque da la sensación de que si alguien viene por fuera lo acusan de oportunista que quiere llenarse los bolsillos. Y si otro está en la política desde hace un tiempo se marca que “siempre son los mismos”....

- Es muy difícil, porque también hay políticos que son excelentes. O sea, no son todos los políticos chorros. Y de todos los partidos hablo. La gente no va a votar porque ya no cree en nadie, ni en lo viejo ni en el nuevo.

Creen que el nuevo quiere entrar a robar a la política. Y yo voy a poner mi caso para que quede claro. Las veces que yo me he presentado siempre he jugado la peor de las jugadas, ¿por qué? Porque cuando me presenté a diputado nacional jugaba contra un sello, que era Juntos por el Cambio, y después a gobernador contra dos monstruos como el MPN y Comunidad. En la primera terminó ganando Cervi con el apoyo de Gutiérrez con el MPN.

Lo que hizo Cervi cuatro años fue la plancha, no hizo nada. O sea, que no vayan a buscar el sello, vayan a buscar a alguien que crea que va a hacer algo de verdad por la provincia. Lo mismo Nadia Márquez, que después de pasarse por diferentes partidos aprovechó la volada de que yo había dicho que no iba, porque yo con Javier siempre he tenido una relación bárbara y no me gustó la gente que estaba abajo, que pedía cargos y eso. Como ahora, que hay un montón de denuncias por todos lados.

¿Por qué tienen que creer en nosotros? Porque, como dije, siempre jugué la peor jugada y ahora es para que nuestra fuerza tenga más cantidad de diputados y senadores que puedan hacer cosas, como pasó en concejales, donde Joaquín, en estos casi dos años, logró lo de Uber, que si faltás te descuentan los días o lo de ficha limpia. Y escuchar a la gente e ir, no a sacarse fotos en los barrios, sino escuchar a la gente y decir: acá está faltando una garita para que cuando llueva no nos mojemos para tomar el colectivo. Eso lo logró, y un montón de cosas que ha logrado y que va a seguir logrando. Eso somos nosotros.

Carlos Eguia 3 Sebastián Fariña Petersen

Propuesta

- ¿Y qué buscarán para el Congreso?

- Que vean la diferencia entre los que hoy no han hecho nada y lo que vamos a hacer nosotros dentro de dos años. Y que que esto quede grabado: Si Joaquín o yo tenemos la suerte de entrar, porque la gente nos vota, y a los dos años o dos años y medio no hemos logrado nada para la provincia, me vas a volver a ver sentado acá porque agarro la banca del senado y se la tiro por la cabeza a la gente. Le digo, chicos, esto no sirve para nada. Yo prometí otra cosa para llevar a mi provincia y, como no he llevado nada, me vuelvo a mi provincia a trabajar allá.

- Siempre fuiste de proponer debates, ¿en este caso también?

- Sí, yo quiero un debate con todos, porque, a ver, yo quiero escuchar qué van a hacer. ¿Qué me va a decir Nadia Márquez? ¿Qué va a hacer? ¿lo que no hizo hasta ahora? ¿Qué me va a decir Julieta Corroza? A mí me encantaría que lo hagamos cara a cara con todos los candidatos a senadores, o por lo menos con los primeros candidatos a senadores. Quiero ver a ver qué va a hacer Nadia y que explique cómo de la noche a la mañana se hizo libertaria. Sí, quiero debate y que cada uno de nosotros digamos qué vamos a ir a defender al Congreso de la Nación.