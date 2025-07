¿Quedó todo roto entre Karina Milei y Santiago Caputo?

“No somos el peronismo ni el kirchnerismo, no nos matamos por un lugar en ninguna lista”, dijo este jueves Manuel Adorni en una entrevista radial. El legislador porteño electo y portavoz presidencial se puso al frente de un plan de reducción de daños sobre la interna que desnudó el cierre de candidaturas de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", escribió.