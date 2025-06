Carlos Saloniti defendió la preadjudicación de Chapelco al Grupo Trappa: "No es un monopolio"

En declaraciones a Línea Abierta de LU5 , el jefe comunal enfatizó la transparencia del proceso y desestimó las críticas sobre una posible concentración empresarial. “Cuando se deslizó lo del monopolio, no es así, cada provincia tiene su régimen y esto tiene un contrato de concesión con las particularidades del cerro” , aclaró.

SFP Apertura sobre digitales por licitacion cerro Chapelco SMA (11).JPG Carlos Salonti, intendente de San Martín de los Andes formó parte de la comisión preadjudicadora de la concesión de cerro Chapelco. Sebastián Fariña Petersen

El gobierno provincial informó que al proceder al análisis de la oferta presentada por la empresa Transportes Don Otto S.A., ésta “evidencia un respaldo técnico, económico y financiero ampliamente satisfactorio”. Se indicó que “los proyectos y los planes de inversión propuestos se encuentran sustentados y garantizados con capital propio, más una oferta irrevocable de financiamiento emitida por Transporte Integrado América S.A. (TRIAM SA) por hasta $30.000.000.000, conforme oferta de fecha 15/4/2025 aceptada por el oferente con fecha 21/4/2025”.

Chapelco: el intendente valoró a las empresas locales

“La comisión uno trabajó en la parte formal primero y en la comisión dos nos tocó analizar cada una de las propuestas”, explicó el jefe comunal, quien destacó que la diversidad y calidad de las ofertas recibidas.

“Es importante decir que todas las propuestas tenían un atractivo, distintas virtudes y eso también hay que rescatarlo y es lindo cuando uno se encuentra con una licitación variopinta. Como intendente de la ciudad valoro todas las propuestas, que tenían distintos puntos virtuosos, pero hay una parte objetiva que tiene que ver con la formalidad”, señaló.

En cuanto a los criterios de selección, el intendente puntualizó: “Después había elementos subjetivos, digo que no será solo eso, pero ni hablar que tenga respaldo financiero cuando hay un proyecto de esta envergadura. En mi caso, que participé de todo el proceso y ser parte de esta preadjudicación como intendente y tener la certeza de que comienza una etapa nueva y de distintos concesionarios y tener una ventana de previsibilidad de 25 años”.

Las empresas que quedaron afuera no quedaron conformes con el proceso y se supo que hubo pedidos de impugnaciones que fueron rechazados. El dueño de Tucson Administradora, Daniel Caviglia, fue uno de lo que quedó fuera de la licitación y en diálogo con LMNeuquén dijo que hubo errores de forma, en una licitación que llegó tarde, al filo de la temporada. "Estuvimos interesados desde octubre del año pasado y recién se contactaron en abril, hasta conseguiremos inversores de suiza. Siento que nos hicieron perder el tiempo a muchos, que no les importó el proyecto ni el monto de la inversión", sostuvo.

Cerro Catedral.jpg Trasportes Don Otto (Grupo Trappa) tine la concesión tambén del Cerro Catedral en Bariloche. Gentileza

Saloniti también se refirió al plan maestro que deberá presentar el adjudicatario: “Hay que tener en cuenta que este pliego una vez que esté el adjudicatario se va a trabajar en el plan maestro que se presentará el 30 de noviembre que se va a trabajar esa etapa”, indicó.

El intendente resaltó la complejidad del proceso licitatorio, donde no se tuvo en cuenta solo la oferta más baja, como suele suceder con licitaciones de obra pública.

“Esta no era una licitación tan simple, como elegir el precio más bajo en una ruta, en este caso había un montón de variables. Acá no se discutió un valor, sino lo que se incorporó en el pliego, que es contemplar más de 540 empleados que vienen desde hace años, la participación de las dos comunidades (mapuche), Vera y Curruhuinca, y este observatorio ambiental que va a tener. Tiene muchas aristas que uno no lo puede encontrar en otros cerros”, explicó.

Respecto al proceso de adjudicación, Saloniti explicó que “este oferente tenía la capacidad de poder arrancar cuando esté preadjudicado, y en principio lo que hizo la comisión, notificar a todas las partes y aparece la adjudicación que hace el gobierno provincial, lo quiero contar para no herir ninguna susceptibilidad e ir contando plazo por plazo”.

Sobre la transición operativa, detalló: “Pensemos que NeuquénTur se hizo cargo del 18 de abril en adelante, los empleados siguen trabajando, la provincia puso un responsable. Hay que remarcar que se hizo una licitación, pero mucha gente no lo puede ver así, y porque se pensaba en la prórroga, que lo más fácil era por la cercanía a la temporada”.

En relación con el precio de los pases, informó: “Se vendieron los pases hasta el 28 de abril con 188 mil pesos por persona. Lo va a evaluar NeuquénTur el valor de los pases”.

¿Qué pasa con la temporada? ¿Empieza?

Finalmente, Saloniti expresó su optimismo pese a cualquier crítica que se pueda desliar desde el sector comercial de San Martín de los Andes: “Estamos a tiempo con empezar la temporada, estoy contento con todo este proceso y confiar y creer en este escenario que se vive, y celebrar que hay inversión”.

chapelco esqui nieve 2024.jpg La nueva concesionaria se hará cargo de arreglos y de tomar a los 520 empleados que tenía Nieves del Chapelco SA.

Y sobre el impacto local, concluyó: “Había mucha ansiedad porque es lo que mueve la economía en esta parte de la provincia, se iba a llegar esto después de meses difíciles y había que tomar esta decisión que dije que iba a hacer. Por supuesto, las tensiones siempre van a estar porque la incertidumbre siempre reina en la gente”.

La licitación del Cerro Chapelco se produce tras años de controversias con la anterior concesionaria, Nieves del Chapelco SA, sobre la que pesaron críticas por falta de inversiones y conflictos ambientales. En 2017, la empresa fue cuestionada por la compra de 140 hectáreas de bosque nativo para un proyecto inmobiliario de lujo, lo que generó oposición de comunidades locales y organizaciones ambientalistas. Además, la concesionaria fue criticada por su negativa a ofrecer tarifas preferenciales para el Plan Municipal de Esquí, destinado a alumnos de escuelas públicas.