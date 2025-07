Choque fatal en la Ruta 7: la durísima crítica de un vecino que convive con las muertes

choque fatal ruta 7 el chañar La Ruta 7 entre las picadas 6 y 9 de San Patricio del Chañar. Siemrpe fue una zona de tránsito rural y con el petróleo le cambió la vida a los pobladores.

Figueroa vive hace más de 20 años en la zona y aseguró que el problema no es nuevo, pero se agravó con el crecimiento de Vaca Muerta.

Choque fatal en la Ruta 7: lo que cambió Vaca Muerta

"Antes no teníamos un flujo tan constante de vehículos, ya sea automóvil o tránsito pesado como camiones. Hoy sí lo tenemos, por la raíz del yacimiento. Y no está mal. Lo que está mal es que han pasado muchos gobiernos y no han invertido en caminos, rutas”, opinó el vecino, que es testigo de accidentes que se dan de manera cotidiana.

El productor se mostró indignado por la falta de respuestas y lo que consideró que se trata de una inacción planificada. “Parece que el político está esperando que la gente salga y corte la ruta para pedir algo que es mínimo, algo tan fundamental como tener una buena ruta para trasladarse dentro de la provincia”, dijo.

El gobierno provincial ya tomó cartas en el asunto en abordar el tema de la ruta 7, en principio con la licitación de otro carril más para la Ruta 67, desde la Autovía Norte hasta el acceso a la Ruta 51, y con otro camino alternativo para cruzar Añelo. Sin embargo, gran parte de los accidentes ocurren entre San Patricio del Chañar, Tratayén y el acceso a Añelo.

Hay otra propuesta que también se analiza desde la Dirección Provincial de Vialidad y es hacer los carriles de sobrepaso, o el "tercer carril", para que se puedan mejorar los adelantamientos a camiones.

Ruta 7 a Añelo en mal estado.jpg La Ruta 7 a Añelo está hundida por tramos. Y el sobrepaso de camiones genera peligro y taponamientos.

"Los que habitamos esta zona, la conocemos a la perfección. Tratamos de evitar esos malos momentos en la ruta. Pero hay gente que viene de turismo, que lo fomentamos a diario, fomentamos el paso a la cordillera. Por acá somos un centro de paso. Y la gente que no conoce se encuentra con eso y rompe su auto, que es lo más leve. Lo otro puede ser que se mate una familia, como ya ha ocurrido. Y después, ¿quién se hace cargo? Nadie se hace cargo”, sentenció Figueroa.

El vecino propuso algunas medidas concretas, que ya se han ensayado para evitar estos accidentes, algo que ya en su momento fue propuesto por Petroleros Privados y la UOCRA.

“Una de las formas de atenuar esto sería pedir a las empresas que creen campamentos, bases en sus lugares de trabajo. O cambiar los horarios de entrada y salida del personal, que no sean todos a la vez", dijo.

"El político se traslada en helicóptero, el vecino a pie"

Figueroa se mostró molesto con la situación de las promesas de la ruta que va a Añelo. “Antes, con menos recursos, teníamos más asfalto. Hoy hay más recursos, pero no mejoramos la calidad de vida del ciudadano neuquino ni del turista que pasa por nuestra provincia. Esas son las cosas que dan bronca, y uno dice: ‘pero esta gente vive para eso’… El político se traslada en helicóptero, en avión, y no se dan cuenta de las rutas en mal estado, no sé si les importa", indicó.

Y cerró: "Pero no le podemos echar la culpa solo a estos gobiernos que están hoy, tanto provincial como nacional. Ellos agarraron la cosa así ya. Tratarán de atenuarla, de mejorarla. Y si Dios quiere, de hacer una nueva ruta. Eso es lo que estamos esperando”.