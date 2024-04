Citas de "solos y solas" en Neuquén: las fechas de los próximos encuentros por fuera de las app

Meet Single Neuquén Instagram.jpeg Las citas en la comunidad de solteros de Meet Single Neuquén, una página que creó Moira Ciotti el 18 de enero.

Es ir desconectándose de las aplicaciones de citas, para vivir experiencias reales, pasar una tarde de degustación gastronómica, salir a andar en bici y compartir pizzas y cervezas en un bar.

«La gente se confunde, esto no es un Tinder de Neuquén, no es Bumble ni Inner, es un espacio para conocerse y pasarla bien. Una vez puse una cajita en Instagram diciendo ‘etiquete a su amigo soltero acá’ y tuvo una repercusión enorme. Salió gente que no la tenía en el radar como soltera», sostuvo la organizadora, quien trabaja como administrativa en una empresa petrolera.

La página no es otra cosa que un grupo cerrado de Instagram (que desde hace unos días sumó cientos de seguidores) se creó el 18 de enero, como una propuesta de verano y hoy es el boom de los «solo y solas» en Neuquén. Pese a que esa frase tiene un estigma y para Moira, el concepto de «comunidad» es lo que prende.

Citas: almuerzo el 5 de mayo

Ya hubo eventos en Antares, La Sarita Polo Club, una salida en bici y en Cask y ahora Moira anunció por la página que habrá otro encuentro. Esta vez de día, en un lugar que sorprende en medio de las chacras.

«Es una casa increíble, vamos a hacer un día de domingo hermoso una hermosa comilona, a ver qué les parece», sostuvo la organizadora, mientras en el video de una historia de Instagram muestra un lugar parecido a un «castillo», de ventanales amplios y parque, con una mesa para al menos 50 personas.

El evento está preparado para el domingo 5 de mayo, pero ahora no se anunció el lugar exacto y el valor del ticket. Se sabe solamente que es una amplia casona rural, donde se espera compartir un almuerzo, charlas, juegos y actividades al aire libre (si acompaña el pronóstico del tiempo).

Otra convocatoria a los Roberto Galán

Pero Neuquén también tiene otras opciones, tal vez para personas más grandes, que quieren encontrar una pareja estable, como lo hacía en su momento el programa de Roberto Galán “yo me quiero casar”.

Con esta temática también hace poco nació “Conociéndote”, un proyecto de citas reales que tiene el objetivo de llegar a una franja de personas entre 50 y 69 años.

La iniciativa nació de la mano de Mariano Flynn y Ana Cappeletti y harán un evento el viernes 10 de mayo en Charleston Bar Artes en el centro neuquino.

“Esto lo vengo maquinando toda mi vida. Veía los programas de Roberto Galán, tengo 40 años. Yo tenía 10 años y me acuerdo que mis amigos miraban los partidos, dibujos animados y a mí me entusiasmaba ese programa que se me quedó grabado para toda la vida”, dijo Mariano.

El muchacho es operador inmobiliario y además campeón neuquino de ajedrez y en su vida quiso diversificar una propuesta, luego de que sus amigos le comentaron los fracasos en las apuestas amorosas.

“Ana es la madre de un amigo y se re copó con la idea. Yo un poco empezó con esto por mi viejo. También es solo y me comentó que no hay espacio de encuentro para personas mayores”, añadió.

Citas Charleston.jpeg

El proyecto “Conociéndote” (en homenaje a la canción de César “Banana” Pueyrredón) arrancó en marzo pasado con el Facebook Conociendote Nqn para reunir a personas de esa franja de edad.

“A las dos semanas se completó el cupo de mujeres para el evento de mayo de 50 a 69 años. Las mujeres están muy entusiasmadas y es llamativo que los hombres no llamen. Tenemos lista de espera, pagando 21 mil pesos la entrada (comida, bebida, empanadas y cerveza y sorteos)”, contó Mariano.