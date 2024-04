Citas para "solos y solas" en Neuquén: cómo son los encuentros por fuera de las app

Meet Single Neuquén.jpeg

Moira Ciotti parece haber entendido este problema y lo explica por su propia experiencia personal, cansada de las mismas actitudes en un mundo metido cada vez más metido en el teléfono celular.

“Hay muchos prejuicios en las app de citas, hay vergüenza, muchos se cansan porque no llegan a nada, así que me puse a pensar en armar una comunidad, pero para pasarla bien, no sólo con el fin de encontrar pareja”, contó a LM Neuquén.

Moira Ciotti es empleada de una petrolera. Se cansó de las app de citas y creó la comunidad Meet Single en Neuquén.

La mujer trabaja como administrativa en una empresa petrolera y uno de sus gustos es viajar por el mundo y pasarla bien. Nació en Villa Minetti, un pueblo de 8 mil habitantes en la provincia de Santa Fe, donde recuerda que ella era siempre la que organizaba las fiestas.

Fue precisamente en otros países donde vio que la gente no sólo viajaba sola, sino que había tours de personas sin pareja, que armaban planes juntos. Después, el tiempo hace lo suyo.

El estigma de la soltería

Para ella el concepto de “solos y solas” o “solteros y solteras” tiene un estigma para el mundo. Es por eso que decidió bajar las expectativas y armar eventos para que las personas sin pareja puedan encontrarse.

Así nació Meet Single Neuquén (@meetsingleneuquen) un espacio para citas, no tradicional, donde la idea es armar eventos, desde fiestas en bares, salidas en bicicleta y hasta compartir momentos en una tarde cualquiera.

“La gente se confunde, esto no es un Tinder de Neuquén, no es Bumble ni Inner, es un espacio para conocerse y pasarla bien. Una vez puse una cajita en Instagram diciendo ‘etiquete a su amigo soltero acá’ y tuvo una repercusión enorme. Salió gente que no la tenía en el radar como soltera”, recordó.

Moira confesó que nunca imaginó la repercusión que tuvo su propuesta, donde ella misma hace de garantía de que todo salga bien, con moderación y hasta filtros en los grupos que arma para las salidas.

Hace poco hubo un evento en un bar neuquino (Antares) donde la propuesta de Meet Single Neuquén congregó a 130 personas, (60 mujeres y 70 varones) que pagaron una entrada para verse las caras y compartir un momento.

Catas, outfit y evitar la "depre"

También organizó otros eventos, en Sor Juana (una cata de vinos a ciegas), con encuentro más acotados, salidas de tarde en bicicleta y hasta una tarde en La Sarita Polo Club (ubicada en calle 5 de Centenario) con 130 personas, para disfrutar de ese distinguido deporte, y una visita a una bodega rionegrina.

La idea no es sólo encontrarse con las personas que están solas. Sino también generar salidas y hasta visitas turísticas, donde todos ganen y evitar el encierro.

“Pensé que no iba a funcionar, lo había visto en otras partes, porque la gente en Neuquén está como muy encerrada. Una día armé un Instagram como la idea de reunir a personas”, expresó la mujer.

Meet Single Neuquén no sólo se hizo conocido por la cuenta de Instagram abierta desde el 18 de enero sino también por una divertida intervención en el espacio público.

Hace poco aparecieron carteles pegados en algunos postes del centro neuquino con la leyenda “busco chong@s”, y un QR de la red social. Eso no sólo llamó la atención sino que generó más seguidores a la cuenta.

Moira dijo que la devolución estos dos meses que lleva organizando estos eventos, no tiene dimensión. “Hay gente que me escribe que no sólo le encantó, sino que pudo hasta armar pareja y que está muy enamorada, es muchísimo pero bueno”, expresó.

Aclaró que la comunidad no está pensada en “armar parejas” sin propiciar un espacio para conocerse, con reglas, juegos y hasta propuestas divertidas. Una de ellas es que en cada evento que se organiza los fines de semana, hay una temática o lo que se dice outfit, pero no es excluyente.

“Lo que ayuda es el tema del outfit, porque la primera impresión importa. Y antes del evento pongo ejemplos y orientaciones y algunas chicas se ponen de todo para pasarla bien”, contó.

Moira dijo que en principio, los eventos no están pensado para tener un rápido rédito económico, ya que las citas son “sold out”. Es decir que si hay espacio para 70 personas, hay filtros y límites.

“No me caso con ningún comercio o un bar, porque siempre me voy moviendo, que es lo mejor. He tenido suerte, porque hay confianza”, sostuvo.

Indicó que en la página hay un calendario con eventos y cada una de las salidas, en los bares, pude tener un costo, por ejemplo de 18.000 pesos con pizza y tres tragos con alcohol. Ese fue el precio en el último evento en Cask, aunque puede variar con el tiempo.

“Hay un meet point y entregamos las pulseras para identificarnos. La verdad es que algún momento tiene que dejar de ser sólo de Neuquén, porque a los eventos viene gente de Cutral Co, de Allen, Fernández Oro, y todo quedó chico”, expresó Moira.

La idea de la página no es sólo promocionar los eventos de citas, sino también jugar con algunas recomendaciones a la hora de planificar un encuentro. “Quién paga la primera cita, porqué hay prejuicios con las aplicaciones, y qué significan las reacciones en las redes sociales, es un buen tema de debate”, dijo Moira.

Y acotó: “Me ponen lindos mensajes, de chicas que estaban deprimidas y que agradecen, que tienen otra vida, con ganas de salir”.

Conociéndote: la opción para los +50

Pero Neuquén también tiene otras opciones, tal vez para personas más grandes, que quieren encontrar una pareja estable, como lo hacía en su momento el programa de Roberto Galán “yo me quiero casar”.

Con esta temática también hace poco nació “Conociéndote”, un proyecto de citas reales que tiene el objetivo de llegar a una franja de personas entre 50 y 69 años.

La iniciativa nació de la mano de Mariano Flynn y Ana Cappeletti y harán un evento el 10 de mayo en Charleston Bar Artes en el centro neuquino.

“Esto lo vengo maquinando toda mi vida. Veía los programas de Roberto Galán, tengo 40 años. Yo tenía 10 años y me acuerdo que mis amigos miraban los partidos, dibujos animados y a mí me entusiasmaba ese programa que se me quedó grabado para toda la vida”, dijo Mariano.

El muchacho es operador inmobiliario y además campeón neuquino de ajedrez y en su vida quiso diversificar una propuesta, luego de que sus amigos le comentaron los fracasos en las apuestas amorosas.

Muchas mujeres, pocos varones

“Ana es la madre de un amigo y se re copó con la idea. Yo un poco empezó con esto por mi viejo. También es solo y me comentó que no hay espacio de encuentro para personas mayores”, añadió

El proyecto “Conociéndote” (en homenaje a la canción de César “Banana” Pueyrredón) arrancó en marzo pasado con el Facebook Conociendote Nqn para reunir a personas de esa franja de edad.

“A las dos semanas se completó el cupo de mujeres para el evento de mayo de 50 a 69 años. Las mujeres están muy entusiasmadas y es llamativo que los hombres no llamen. Tenemos lista de espera, pagando 21 mil pesos la entrada (comida, bebida, empanadas y cerveza y sorteos)”, contó Mariano.

La idea de la propuesta es como una cita recreando la estética de la juventud de los ‘60 y 70’, con una mujer sola por en cada mesa y una ronda de cinco minutos de conversación rotativa.

“Hay un grupo de diez mujeres sentadas, claramente solteras, por lo que todo el mundo sabe qué es lo que se busca. En principio, una conversación amena y si hay gustos en común. Hay juegos de cartas, preguntas y al tiempo suena una chicharra y se va rotando”, explicó.

Mariano dijo que en la ciudad de Neuquén hay un grupo grande de personas de más de 50 años que no sabe dónde por a pasar un buen momento, conocer gente y, en algún caso, entablar una relación de pareja.

“En las personas más grandes las aplicaciones de citas no es tan fácil, al menos es lo que cuentan”, acotó.

Sostuvo que la idea del encuentro es incentivar a personas que tienen cierta timidez a la hora de conocer gente y que se ven inhibidas para formar una pareja.

Sin celular, ni fotos: privacidad

“Hay que tomar el tema con seriedad. En el evento no se van a permitir fotos, y se van a dejar los celulares en un lugar. Si hay coincidencias o match, como se dice, nosotros les vamos a mandar los contactos por privado, o las redes sociales. No va a quedar registro del evento, y eso hace que mucha gente pueda participar sin inhibiciones”, contó Mariano.

Y explicó: “Las redes sociales, en mi opinión, llegaron para separar gente, no para unir. Hay un estudio que se hizo que el 50 por ciento de las personas del plantea están solas, no es un problema de Argentina. Es endémico, es mundial y hay que trabajar sobre eso”.

“Medio que le armé este evento para mi viejo, porque también están solo”, concluyó.