Corte en Ruta 7: un auto fue aplastado por la carga de un camión

Una mañana marcada por el caos y la tensión se vivió este martes en la Ruta 7 , a la altura de la rotonda de Fasinpat, donde un corte realizado por trabajadores ceramistas generó largas demoras, desvíos y un violento episodio que incluyó golpes e insultos . Como si fuera poco, un camión perdió parte de su carga y aplastó a un auto , aunque -afortunadamente- no hubo heridos.

Tensión y caos en la Ruta 7_ un camión con bloques perdió su carga sobre un auto (1).jpg

Un violento incidente

Antes de ese accidente, ya se había registrado un momento de alta tensión cuando el conductor de una camioneta Nissan Frontier intentó pasar por el piquete. Al no poder avanzar, retrocedió hasta un sector cercano al acceso del barrio Nueva España, donde se cruzó con algunos de los manifestantes. Lo que comenzó con insultos rápidamente escaló a los golpes: uno de los ceramistas le dio una trompada en el rostro y el automovilista respondió con otras piñas. Otro manifestante incluso le arrojó una piedra de gran tamaño.

El conductor, que pasaba rumbo a Centenario, vio su rumbo interrumpido por el corte. Tras una discusión en la que, según manifestantes, uno de los trabajadores fue golpeado, el hombre regresó hacia el otro sentido y "atropelló el piquete directamente" cerca de las 8:30.

Según lo confirmaron fuentes en el lugar, el conductor posteriormente se estacionó y protagonizó una riña con los manifestantes. Ellos lo confrontaron por la situación, le dieron dos golpes y le tiraron una piedra. El hombre fue protegido por la Policía.

"Se dio una situación bastante extraña. Esta persona ya había pasado por el otro corte y casi se lleva puesta a una compañera", afirmó Andrés Blanco, secretario Adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén.

Blanco relató que "agredió a un compañero, le dio un golpe, pasó intempestivamente, por un lado, del corte y le tiró el auto encima a una compañera. Después dio la vuelta y volvió hacia el corte del otro lado de la ruta y ahí se generó una situación de tensión". Agregó que "evidentemente bajó a provocar o a intentar confrontar".

El ceramista hizo énfasis en la extrañeza de la situación, ya que, este fue el único incidente de la jornada, según él. "Fue muy extraño. No entendemos bien, no lo conocemos, no sabemos quién es", cerró el sindicalista y diputado provincial.