¿Tiene razón Ricardo Darín? Cuánto cuesta realmente una docena de empanadas en Neuquén

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, reflexionó, y subrayó: “48 mil pesos”. “Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, completó.