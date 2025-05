"Justicia Divina": filtraron el guion completo de la polémica miniserie del juicio de Maradona

"Esto no es una entrevista, es un guión. Makintach ofició de actriz y no de jueza", sentenció el fiscal Ferrari ante la atónita mirada de los presentes. Las reacciones no tardaron en llegar. Gianinna Maradona y Verónica Ojeda rompieron en llanto al ver las imágenes, mientras los abogados defensores comenzaron a pedir, uno tras otro, la recusación de la magistrada por "falta de imparcialidad" y "comportamiento incompatible con su función".

Jueza Julieta Makintach documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

Justicia Divina: esí era el polémico guión

Con el paso de las horas, y en medio del escándalo, se conoció el guion completo de lo que finalmente se confirmó iba a ser una miniserie que protagonizaba la jueza Makintach. Iba a llevar el nombre de "Justicia Divina".

Infobae publicó los detalles, capítulo por capítulo, de la producción que grababa la magistrada.

guion maradona.avif

“La Dra. Julieta Makintach, jueza del Tribunal Criminal Nº 2 de San Isidro, se prepara para comenzar un día que no es cualquier día. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas. Es una mujer bella y de muy buen look. Es firme en su paso. Desactiva la alarma de su auto, se sube y se va rumbo a Tribunales de San Isidro”, este fragmento describe el comienzo del que iba a ser el primero de los seis capítulos.

Cabe recordar que todo se realizaba sin el consentimiento de los familiares de Diego Maradona ni de los imputados en la causa. Según puede constatarse en el guión, la magistrada intentaba como la justiciera del máximo ídolo del fútbol argentino.

“La Justicia y los lugares”

El primer capítulo del documental iba a comenzar con unas tomas de Makintach en su casa. Era de la jueza preparándose para encarar la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona, que comenzó el pasado 11 de marzo de este año.

Según el guion, ella con una voz en off relataría: “San isidro. Día 0 del juicio a Diego Armando Maradona. Cayó en este juzgado. Podría haber caído en otro. No lo podemos saber. Las cosas suceden de forma misteriosa, y lo que podría haber sido de una manera, generalmente no sucede. Ocurre la realidad, la verdad como un derecho. Por destino, por azar. No lo podemos saber. Pero cayó acá, en San Isidro”.

justicia divina.avif

A continuación, una cámara iba a recorrer la ciudad de San Isidro y sus lugares típicos. Y una off en voz “Cuna del jockey, del hipódromo, de colegios privados con uniformes, del rugby como catedral, y del paso de la historia. De Pueyrredón y sus quintas, del bajo y de la Cava. De tribunales. Cayó acá. En San Isidro”.

Según el guion, en ese momento se mostrarían las filmaciones en las que, por una puerta trasera con acceso exclusivo para los jueces, la jueza protagonista recorre las escaleras de Tribunales que la llevan a su despacho. “La saludan, es una persona respetada. Llega a su despacho, se acomoda, toma unos expedientes y mira a cámara”, se detalla.

Luego, siempre de acuerdo al guion que se filtró, se plasmarían las imágenes del primer día del juicio a Maradona. “Se pegan afiches. Los noticieros anuncian el inicio de la jornada. Mucha prensa. Micrófono por doquier. Algunos se manifiestan en la puerta principal de tribunales. Los acusados y familiares de la víctima ingresan a Tribunales”, se lee.

julieta makintach jueza maradona

Esas mismas grabaciones se superpondrían con otras de Villa Fiorito, la ciudad de Maradona. Su antigua casa, el potrero, la villa miseria.

Luego, de vuelta al juicio. “Estamos en el juicio de Maradona en el primer día, en la sala de audiencias, adonde sucede el juicio oral y público. La sala se va llenando. Los imputados se sientan en sus lugares correspondientes. Entran los jueces. La cámara de forma íntima sigue a la Dra Makintach. Toma asiento en su lugar. Todo se acomoda para que de inicio. Vemos imágenes del inicio del juicio, siempre con foco en la Dra Makintach y sus movimientos”.

El guión completo: