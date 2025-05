Juicio por la muerte de Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach aceptó apartarse del tribunal

julieta makintach jueza juicio diego maradona Gentileza Clarin

"No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guión, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más. No sé quiénes son las otras personas, sí mi amiga", comenzó diciendo la magistrada antes de hacer lugar al pedido.

"No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular", lanzó la magistrada al comienzo de esta audiencia clave.

"Fue a nuestras espaldas"

Luego de aceptar el pedido de recusación, el juez que coordina el juicio por la muerte de Maradona, Maximiliano Savarino, también se expresó al respecto y avaló la solicitud de apartamiento realizada por las partes.

"Esta prueba es sumamente grave. Reitero que no sabíamos nada de este documental, nunca lo hubiéramos avalado, fue a nuestras espaldas y a espaldas de todos los jueces", dijo Savarino.

"Nos mintió en la cara": la exposición de Fiscalía

"No logro salir del asombro por las manifestaciones de la doctora Makintach", lanzó el fiscal Patricio Ferrari al comienzo de su exposición.

Indicó que "esto fue un reality" en el que "Makintach ofició de actriz, no de jueza". Por otro lado, agregó: "por lo que vieron y ya verán, no logro salir del asombro. La doctora Makintach, nuevamente, volvió a mentirnos a todos en la cara".

"La gravedad institucional que tiene la situación derivó en una investigación criminal donde se ordenaron seis allanamientos. Un juez tuvo que mandar a romper seis puertas porque nos mintieron. Si creemos que el juez nos va a mentir, cómo podemos creer que va a fallar justamente. La investigación tuvo un resultado devastador", siguió su declaración.

"Esto no es nada personal, la conozco desde hace más de 20 años. No es fácil recusar a un juez, he quedado asombrado, no encuentro palabras para describir. Nos mintió en la cara durante tres meses", se lamentó y pidió que se proyectara el tráiler de la serie.

La serie se iba a llamar "Justicia Divina", detalló Ferrari. Se trataría de una mini serie de 6 capítulos de 30 minutos. Acto seguido, el fiscal leyó la descripción de cada capítulo que es parte del material secuestrado en uno de los allanamientos.

Luego de este detallado argumento, desde la Fiscalía pidieron la recusación de Makintach, que resultó efectiva.