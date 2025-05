Juicio por la muerte de Maradona: qué dijo el camarógrafo del documental a la jueza Makintach

julieta makintach jueza juicio diego maradona Gentileza Clarin

Según el testimonio del camarógrafo, tenía un "permiso de la jueza Makintach", como así también asientos asignados para grabar el proceso judicial.

El jueves, en un allanamiento que se realizó en su vivienda, se encontró material fílmico que él mismo entregó. Dijo que lo habían contratado para hacerle un documental a la jueza y que su tarea era grabarla el primer día del debate, cuando hiciera buenas intervenciones.

Asimismo, indicó que filmó a Dalma y Gianinna Maradona, como así también a su abogado, Fernando Burlando "en pocas secuencias".

"Yo estuve en la sala de audiencias hasta el cuarto intermedio, y hacía filmaciones esporádicas, tenía la cámara lista para filmar. Después al resto de las personas las tenía de espaldas", manifestó.

image.png Uno de los allanamientos que se realizó luego de conocerse la realización de un documental.

"Se iba a tratar de un documental sobre la jueza"

Respecto de los motivos por los que lo habían contratado, contestó: "Acá me dicen que se iba a tratar de un documental sobre la jueza, eso viene de la mano de que me pidieron que la filmara a ella. Hablé con la guionista y me dijo que tratara de tener planos de ella. Que el documental era sobre ella, no sobre el juicio".

También reveló que accedieron al despacho de Makintach: "Ella saludó a cámara y grabó un breve clip" a pedido del director del documental.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ladoblevara_/status/1927047018075103421&partner=&hide_thread=false URGENTE



Abro hilo con todas las tomas que tenía la jueza/modelo Makintach para el documental del juicio de Maradona



Mamita, tenía más ganas de ser famosa que de ser jueza pic.twitter.com/GYaAmtfUXd — SIDE twitera (@ladoblevara_) May 26, 2025

Acto seguido, comentó que había borrado los mensajes que mantuvo con el guionista y un productor que le consiguió este trabajo: "Me arrepiento de haberlo borrado. Incluso, borré material de las tarjetas y del link del (Google) Drive que pasé para que descarguen, pero me quedó un backup que fue el disco que entregué". Contó que los borró a pedido porque se estaba "caldeando el asunto" y "se están poniendo gedes".

"De la conversación con el productor borré todo lo referente a Maradona, desde que me contacta a San Isidro a hacer imágenes, todo el material, la factura, también cuando aparece mi cara blureada, es decir, desde previo al 11/3 en adelante", agregó el testigo.

Mankintach aseguró que no se apartará del juicio

Este martes se define si el juicio por la muerte de Diego Maradona continúa, después del escándalo ocurrido en torno a una de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro.

Ahora se conoció que la jueza Julieta Makintach se defendió al comienzo de la audiencia, tras todos los delitos de los que está acusada por aceptar la filmación de un documental que se llamaría "La jueza de Dios".

"No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular", lanzó la magistrada.