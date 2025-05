La jueza Julieta Makintach se defendió y sostuvo que no se apartará del juicio

"No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular" , lanzó la magistrada.

image.png Una de las tomas que grabó en el documental que se grababa en Tribunales.

Luego indicó que no dará lugar "a la nulidad de este debate". "Esto me deja en calma: nadie puede decirme que tengo inclinación hacia alguna de las partes porque ni yo logré todavía una convicción. Recién empieza este debate y ni mi almohada sabe que es lo que voy a decidir. Estoy esperando recibir prueba", indicó.

"Hay una denuncia que fue pública, pero no es contra mi persona. Luego de una virulenta investigación no se ha logrado describir ningún comportamiento por el cual me tenga que defender. No veo hechos ilícitos de los cuales pueda darle explicación", comentó Makintach.

"Si veo una difusión de una entrevista dada en mi despacho, que se difundió sin autorización. Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma que habla a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad", agregó.

Sobre los videos difundidos del documental, señaló: "Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?".

Al final de su descargo, señaló: "No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad esté en juego. Me es importante decir, no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar".

"No tenemos nada que ver con la filmación"

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal n°3 habló sobre esta situación e indicó que no autorizó "ninguna filmación" y agregó que "no sabía que había una grabación oculta".

"Nosotros con la doctora Verónica Di Tommaso fuimos filmados por una cámara oculta el primer día ingresando al tribunal. Escuché falsedades de mí y de la doctora como que sabíamos del documental por una cámara oculta. La doctora Di Tommaso y yo, Maximiliano Savarino, no tenemos nada que ver con la filmación documental que circula en todos los medios de comunicación", aseveró.

"Yo no voy a permitir que nadie me denuncie falsamente. Al TOC Nº3 de San Isidro no entró nadie a filmar, no había nadie ahí. La doctora Makintach está en el tribunal Nº2, no nos cruzamos. Yo no conozco a la señora que se presenta como amiga íntima de Makintach. Yo comparto con ella en esta causa, pero no en el día a día. No sé qué tenía un hermano como ella no conoce a mis amigos de la infancia", expresó.

Noticia en desarrollo