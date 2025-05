Polémico: hace 16 años habita una vivienda, ahora el hospital pide su desalojo judicial

La situación se hizo pública durante la jornada de este martes a partir de una publicación realizada por Celena Monzón en sus redes sociales denunciando que su madre Marina Soledad Soto y todos sus convivientes podrían quedar literalmente en la calle. “En el día de ayer supimos que el hospital pidió una orden de desalojo, con intimación”, escribió la joven. Añadió que “necesito ayuda de nuestra gente de Las Lajas. Ayuda para que no nos quiten esa casa que con tanto esfuerzo arregló y levantó mi mamá. No es justo que la dejen en la calle tampoco por su estado de salud”.

VIVIENDA DESALOJADA 2.jpeg

Al respecto, Marina Soto en contacto con LMNeuquén indicó que “yo adopté la decisión de tomar esta vivienda el día 5 de abril del 2009. Entré junto a mis cuatro hijos menores de edad. La casa estaba abandonada, llena de papeles del banco; muy viejos. No tenía luz, gas ni cloacas. Solo había una canilla de agua potable en el baño”.

Siguiendo con su relato, indicó que “fui a juicio porque me denunciaron desde el hospital en el 2012 y en el 2014 quede sobreseída del caso. Nunca más me llegó una notificación”. Más adelante detalló los esfuerzos que puso a disposición para arreglar la edificación. “Desde que ingresé al domicilio comencé a trabajar duro para que mis hijos no pasaran frío. Hice la instalación de cloacas. Hace unos años por fin dejaron de ponerme trabas para el gas y por fin pude realizar la instalación”, aclaró.

Desalojo

Soto, en diálogo con este diario, confió que en la jornada del lunes comenzaron a circular rumores que le pedirían desalojar la vivienda. “Entramos en desesperación y más aún en el día de hoy, cuando el secretario del Juzgado de Paz confirmó la novedad y que este miércoles me llegaría la notificación de desalojo con intimación”, expresó con angustia.

Ante este panorama, la mujer dijo que resistiría la medida. “Hace más de 16 años que estoy acá. Tengo el gas a mi nombre, edifiqué atrás, arreglé todo. Para mí no es justo que quieran sacarme ahora”, sostuvo. Aseguró además que “no me voy a mover. Exijo que me dejen quedarme porque tengo un menor, no tengo adonde ir y tampoco tengo un sueldo mínimo como para pagar un alquiler”.

vivienda desalojada.jpeg

Por otra parte, se mostró sorprendida por esta medida judicial. “Cuando entré la casa estaba inhabitable, en total abandono, porque tuvieron que esperar 16 años para querer desalojarme. Es todo muy raro”, admitió.

A continuación explicó el difícil contexto económico en el cual se maneja toda su familia. “Cabe aclarar que soy empleada municipal en negro hace 12 años, con un sueldo de 97 mil pesos. Mi hija mayor (mamá del niño) hace poco se quedó sin trabajo y no tiene para alquilar”. En la entrevista dejó en claro que muchas veces solicitó ayuda al gobierno municipal de turno y que jamás se acercaron desde Desarrollo Humano a verificar las condiciones en las que vivía y vive. “Me anoté en un montón de planes de viviendas y jamás una respuesta. Todo siempre era un no debido a mi falta de recibo de sueldo, por trabajar en negro", finalizó.

Este diario se comunicó con el director del hospital de Las Lajas, Diego Manesse, para conocer su versión sobre los hechos y respondió que por el momento no haría declaraciones periodísticas.