Un proyecto puede terminar con el "negocio" de las fotomultas en las rutas de la provincia

radar ruta 7 chañar Los radares en la Ruta 7 en El Chañar se habían dado de baja el 10 de diciembre del 2023 por errores de la empresa Fluxa SA.

En diálogo con LMNeuquén, Stillger indicó que el proyecto ahora tiene que pasar por dos comisiones más (A y B). Si dan los tiempos, en dos semanas la iniciativa se podría convertir en ley en la próxima sesión. "Creo que voy a contar con los votos. Nadie me ha dicho que no. Hasta la izquierda apoya el proyecto", comentó.

Los radares vigentes en rutas provinciales

Cabe aclarar que el proyecto solo regular los radares en rutas provinciales, ya que los que se encuentran sobre caminos que están bajo jurisdiccional nacional son regulados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es el caso de los dispositivos ubicados sobre ruta 237, por ejemplo, a la altura de Picún Leufú.

En provincia, la idea es que el municipio presente toda la documentación necesaria que justifique la colocación de un radar. Es clave un informe de siniestralidad vial. "La Provincia ya sabe cuáles son los puntos rojos, lo tiene estudiado; y como autoridad de aplicación, le corresponde determinar el lugar más adecuado", aseveró la diputada provincial.

radar chañar

En la iniciativa, también se exige la colocación de cartelería que indique la presencia de un radar que multa a los conductores que exceden la velocidad máxima permitida. "Sin la cartelería, diría que no sirve de nada un radar porque los vehículos no bajan la velocidad. Si no es un negocio", consideró.

En la actualidad hay cuatro radares vigentes y con resolución del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): dos en Añelo y otros dos en San Patricio del Chañar. "Zona de petroleras, para hacer dulce. Y las multas son sumamente altas, superan los 300 mil pesos, comparado a lo que sale una multa en la ruta de acceso a Villa La Angostura, a razón de 60 mil", comparó la legisladora provincial.

Qué pasaría con estos radares provinciales

Si la norma consigue el aval necesario y se convierte en ley, la diputada adelantó que los radares en vigencia sobre las rutas provinciales serían suspendidos por 180 días. Durante ese plazo, no podrán emitir multas. "La idea es que reglamentación de la norma se haga en 90 días; y que en el tiempo restante, los municipios presenten la documentación necesaria para que la Provincia vea si los autoriza o no", explicó.

Si no los autoriza por alguna razón, perderán vigencia y ya no podrán emitir multas. En cualquier caso, lo que se busca es evitar la experiencia que transitó la provincia de Río Negro donde los municipios colocaban radares ilegales, sin autorización ni homologación.

"Queremos hacer borrón y cuenta nueva, para que de ahora en más los municipios pidan autorización a Provincia y justifiquen el porqué de un radar que pase por su jurisdicción", cerró la legisladora.