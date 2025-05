Crueldad infinita: hace "llamaterapia" y cuatreros le mataron a tiros dos ejemplares preñadas

Un productor rural de Monte Hermoso, en la ciudad de Cutral Co, denunció que desconocidos se cobraron a tiros la vida de dos animales que eran utilizados para realizar actividades terapéuticas. Fuerte pedido de justicia.

El vandalismo y la crueldad contra los animales no tienen límite. El hecho ocurrió en la zona rural de Monte Hermoso, en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, donde el pasado viernes a la madrugada, personas aún no identificadas entraron a un establecimiento que se dedica a la cría de llamas y a los tiros terminaron con la vida de dos de ellos. Se trata de animales muy queridos en el lugar porque son usados para "llamaterapia", una actividad terapéutica muy conocida en la región.