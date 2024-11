Denuncian que niños mataron a piedrazos a un patito en el Balneario de Valentina

La guardavidas denunció que el jueves de la semana pasada, un grupo de niños de unos 11 años arremetió contra un patito a piedrazos . El animal terminó muerto y aunque el personal que estaba a la orilla del río Limay pidió que cesaran en su accionar, no lo hicieron. "Enterarme que niños pequeños de primario se comportan de esta manera me hizo querer hacer un video para pedirle a la comunidad responsabilidad", comentó.

patitos valentina sur balneario

Si bien Cassano no estuvo presente el día de la golpiza a ese animal, supo de la situación al día siguiente cuando llegó a su puesto laboral. Sus colegas le informaron que les pidieron a los niños que no se comportaran de esa manera, pero no lograron frenarlos.

"Ahora en este momento, cuando el balneario aún no está explotado de gente borracha, ya pasan estas cosas. No sé qué va a pasar en enero. En el balneario de Valentina hay patos, gansos, caballos que hay que resguardar. Yo, cuando estoy en mi puesto de trabajo, me siento responsable de todos los seres vivos", manifestó la mujer, quien insistió en afirmar que "no puede haber nenes matando un patito".

Días después de ese episodio, otro grupo de menores golpeó a una cría de ganso que también murió. Además, alertaron que una perra que estaba en la casilla de guardavidas fue envenenada y también murió.

perra murió en el balneario de valentina

"Otra niña me vino a contar que habían atacado a la cría de un ganso. Estos son sucesos que acontecen casi a diario", aseguró la guardavidas, quien dijo que no entiende qué regocijo les aporta dañar animales.

Mugre y fuego a orillas del Limay

La guardavidas aprovechó también para pedir a los visitantes de las costas del río Limay que no prendan fuego en las bases de los árboles, que no tiren colillas de cigarrillos al piso y que se lleven su basura cuando se retiran.

fuego en valentina

"La violencia hacia la flora es exclusividad de los adultos. En el fin de semana pasado registramos en zona no habilitada 13 fuegos hechos junto a los troncos, quemando árboles y también raíces. Los adultos escogen este paradisíaco lugar por su sombra refrescante, dañando considerablemente la flora y dejando además muchísima basura que contamina al río. Dejan bolsas, pañales, toallitas, botellas de plástico y vidrio, botellas rotas, envoltorios de galletas y todo lo que consumen, colillas de cigarrillos", detalló.

Cassano denunció estos hechos y pidió a los vecinos que planten en sus hijos las semillas de la conciencia. Les pidió reflexión a los adultos para que a ningún otro niño se les ocurra golpear a un animal.