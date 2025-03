Grave denuncia por abuso sexual contra el director de una escuela en la ciudad de Neuquén: separan a más docentes del cargo

Se sabe que la fiscal María Carolina Mauri ya tomó el caso y tiene siete personas testigos para tomar declaración y testimonio.

Fuentes consultadas por LMNeuquén sostuvieron que el caso es bastante controvertido, por los testigos, ya que desmienten que la situación haya ocurrido de la manera en la que la relató la mujer ante la denuncia penal. Sin embargo, como corresponde en estos casos, el director fue separado preventivamente del cargo.

Pero también fueron separados dos docentes que presenciaron los hechos, dos varones que habrían apoyado a la víctima. Uno dijo haber escuchado la situación de la auxiliar de servicio con el director del colegio y, otro, preguntó por el caso. ¿Pero porqué los separaron? Porque fueron denunciados por una discusión son las mujeres del equipo directivo.

Ministerio Público Fiscal de Neuquén.jpg El pasado 18 de marzo la auxiliar de servicio de una colegio secundario hizo la denuncia por abuso en el Ministerio Público Fiscal.

Es que el tema generó un revuelo institucional y personal del colegio, ya que hay dos mujeres que no fueron separadas del cargo y son las que respaldan la versión del director, quien dijo haber tocado a la auxiliar de servicio "tocado sin querer". En seguida se armó una discusión y hay una denuncia de violencia de género contra los dos varones, por parte de las dos mujeres del equipo directivo, que respaldan al directgor.

Escándalo en la escuela: hostigamiento laboral

La auxiliar de servicio, que denunció al director por abuso sexual y hostigamiento, relató que la situación de acoso comenzó en 2024. Fueron tocamientos sin consentimiento, comentarios sobre su vestimenta y abuso de poder, que formaron parte del calvario que sufrió, según la denuncia en Fiscalía.

Pero lo más grave no fue solo el accionar del directivo, sino la presión ejercida por otros miembros de la escuela para que callara. El caso tomó un giro aún más oscuro el 10 de febrero, cuando la víctima fue retenida en un cuarto en otro colegio durante casi dos horas, según consta en la denuncia judicial.

Le impidieron el uso del celular y le exigieron firmar un acta en la que debía agradecer la reunión y retractarse de la denuncia. La encerrona fue en otro establecimiento escolar, según testigos. Finalmente, logró salir de allí y formalizar la denuncia en la Comisaría Segunda de Neuquén.

La denunciante relató que en 2024 comenzó a ser víctima de acoso sexual. En una ocasión, la auxiliar contó que el directivo le tocó un pecho con la excusa de acomodarle un broche de la pechera; y en otra oportunidad, mientras trabajaba en la cocina, le tocó la cola sin su consentimiento. Ambas situaciones ocurrieron en presencia de testigos.

Acoso sexual: "Dijo que me tocó sin querer"

Al notar que la mujer reaccionó en voz alta y alertó a sus compañeros, el director, de acuerdo a la denuncia, intentó minimizar la situación. Sostuvo que la había tocado “sin querer”.

"En una ocasión me tocó los senos con la excusa de acomodar un broche de la pechera que usaba, en otro momento yo me encontraba lavando unas cosas en la pileta de la cocina, dando la espalda y me toca la cola, momento en el que grito que me había tocado para alertar a mis compañeros y como se vio expuesto dijo que fue sin querer y se fue", sostuvo la mujer en la denuncia.

Y acotó: "Otro día me ve con una calza a la altura de las rodillas y viene y me dice que estaba vestida provocativa, yo le dije que no era así y que la pechera me cubría, me toma de la mano a la fuerza y me hace girar para corroborar que no se me veía la cola".

El hostigamiento también psicológico y relacionado con la estabilidad laboral de la mujer en la escuela. La trabajadora señaló que el director la sobrecargaba de tareas, y que la suspendía sin motivos, la calificaba con notas bajas, algo que afectaba su posibilidad de pasar a planta permanente. Además, la obligaba a asistir a la escuela incluso cuando las actividades estaban suspendidas.

La denuncia ingresó al Ministerio Público Fiscal el pasado 18 de marzo.