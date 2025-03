Grave denuncia por abuso sexual contra el director de una escuela secundaria en Neuquén

ON - Poder Judicial (5).jpg La denuncia por acosos sexual, hostigamiento y privación ilegítima de la libertad ingresó al Ministerio Público Fiscal el pasado 18 de marzo. Omar Novoa

Acoso sexual: "Dijo que me tocó sin querer"

Al notar que la mujer reaccionó en voz alta y alertó a sus compañeros, el director, de acuerdo a la denuncia, intentó minimizar la situación. Sostuvo que la había tocado “sin querer”.

"En una ocasión me tocó los senos con la excusa de acomodar un broche de la pechera que usaba, en otro momento yo me encontraba lavando unas cosas en la pileta de la cocina, dando la espalda y me toca la cola, momento en el que grito que me había tocado para alertar a mis compañeros y como se vio expuesto dijo que fue sin querer y se fue", sostuvo la mujer en la denuncia.

Y acotó: "Otro día me ve con una calza a la altura de las rodillas y viene y me dice que estaba vestida provocativa, yo le dije que no era así y que la pechera me cubría, me toma de la mano a la fuerza y me hace girar para corroborar que no se me veía la cola".

El hostigamiento no solo fue físico, sino también psicológico y relacionado con la estabilidad laboral de la mujer en la escuela. La trabajadora señaló que el director la sobrecargaba de tareas, y que la suspendía sin motivos, la calificaba con notas bajas, algo que afectaba su posibilidad de pasar a planta permanente. Además, la obligaba a asistir a la escuela incluso cuando las actividades estaban suspendidas.

La retuvieron en un cuarto para que no haga la denuncia

La auxiliar de servicio, que recurrió a la justicia motivada por dos compañeras para denunciar el caso, también relató un episodio ocurrido el 10 de febrero de este año, cuando se presentó a trabajar en el turno mañana, tal como lo había acordado con la secretaría en diciembre del año anterior.

Ese día le pidió una llave al director del colegio, y éste la maltrató verbalmente. Le dijo que no debía estar allí, e insistió que su horario de trabajo era por la tarde. Al día siguiente, al volver a la escuela en el mismo turno, la mujer denunció que la agredió nuevamente, hasta que una secretaria intervino y le ordenó que solo asistiera en el horario vespertino.

Pero la situación se fue de las manos y a la mujer, de acuerdo a la denuncia, la retuvieron en un cuarto aislado dentro , pero fue en otro establecimiento escolar, según contaron los testigos. Durante casi dos horas, denunció que la hostigaron para que firmara un acta en la que se dejaba constancia de que ella agradecía la reunión, que aceptaba que el episodio denunciado como acoso había sido “sin querer”. Además, que le pedía disculpas al director. La denunciante afirmó que esto era una falsedad y que nunca habría aceptado semejante versión de los hechos.

Durante todo el tiempo que estuvo retenida, no le permitieron usar su celular ni leer el acta detenidamente. Mientras tanto, sus compañeros auxiliares comenzaron a buscarla preocupados porque no sabían dónde estaba.

Ministerio Público Fiscal de Neuquén.jpg La Fiscalía ya investiga los hechos ocurridos en una escuela secundaria de Neuquén, con la denuncia de una auxiliar de servicio hacia el director.

Finalmente, pudo regresar a su sector de trabajo y, acompañada por una colega, solicitó en secretaría una copia del acta, que finalmente le fue entregada.

La víctima mencionó que el director la llamó “provocativa” por su vestimenta y que, en una ocasión, la tomó de la mano a la fuerza para hacerla girar y “verificar” su ropa.

Ese mismo día, al finalizar su jornada laboral, la víctima se dirigió a la Comisaría Segunda de Neuquén, donde radicó una denuncia formal por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. En el acta judicial, dejó constancia de todas las situaciones de acoso y hostigamiento sufridas, así como del intento de encubrimiento por parte de la dirección de la escuela.

La denuncia generó gran conmoción en la comunidad educativa de ese colegio. Existen testigos que respaldan los hechos denunciados, y ahora la justicia deberá avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades del caso. La denuncia ingresó formalmente el pasado 18 de marzo.