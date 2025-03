Urgente: buscan familias para darles un hogar a una beba de 9 meses y a niños de 3 y 6 años

El gobierno provincial llama a la solidaridad para encontrar familias que puedan albergar a cuatro niños, que no tienen hogar, de manera transitoria.

“Es importante aclarar que ser Familia Solidaria no conduce a una futura adopción, sino a ser parte de un proceso que busca garantizar al niño, niña o adolescente su derecho a la familia”, detallaron las profesionales que llevan adelante la selección.

Agregaron que “en esta oportunidad son cuatro niños y niñas que se encuentran bajo una Medida de Protección Excepcional (MPE) a partir de una vulneración de derechos que se ha detectado y que dio origen a esta búsqueda de familias en la ciudad de Neuquén mientras se trabaja en simultáneo con sus familias para revertir la situación que generó la medida o hasta tanto esté resuelto el proceso judicial”.

Cómo inscribirse en el programa

Personas o grupos familiares interesados en inscribirse como Familias Solidarias pueden acceder al formulario en la página web https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar/

Se deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 25 años, residir en Neuquén Capital, no tener antecedentes penales provinciales, no ser deudores de cuota alimentaria, no ser parte del Registro de Adopción (RUA), ni encontrarse en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

“Una vez que hayan completado el formulario realizamos las evaluaciones y comenzamos a tomar contacto con los interesados para avanzar en el procedimiento y ampliar las entrevistas si fuera necesario. Antes pensábamos que ser Familia Solidaria era dar amor, hoy podemos decir que es al revés, que estos niños y niñas llegan a dar amor a los hogares donde les abren las puertas”, sostuvieron.

Por consultas, se pueden contactar de lunes a viernes de 8 a 15 al (0299) 4427938 y 4422609, también a [email protected]