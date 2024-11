Convocan a familias solidarias para alojar bebés, niños y adolescentes en Neuquén

familias solidaria genérica.jpg

La urgente búsqueda de familias solidarias

La Dirección Provincial de Medidas Excepcionales de la subsecretaría de Familia informó que mientras trabajan en la restitución de las niñas, niños y adolescentes a sus familias de origen necesitan familias solidarias que les den tránsito por períodos de 180 días, es decir, seis meses.

Cuando se toma una medida de estas características es porque los derechos de los niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados. "Aquella familia solidaria sabrá que está en proceso de revinculación con la familia de origen" dijo Ullarte e indicó que desde el programa se encargan de evaluar de qué manera el niño podría volver con sus progenitores o con la red extensa, es decir otras personas de su familia, como una tía o una abuela.

En esta oportunidad, se realiza una búsqueda para albergar a una bebé de 4 meses, dos niños de 6 y 7 años, una adolescente de 12 años, una adolescente de 15 años; y dos grupos de hermanos: niño de 7 años y niña de 1 año y 6 meses; una bebé de 4 meses y un niño de 4 años.

Screenshot_3.jpg En Comodoro Rivadavia buscan familia para dos hermanitas de 9 y 3 años. (Foto ilustrativa).

Acciones de la Dirección de Medidas Excepcionales

Ullarte detalló cuando detectan una grave vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Dirección de Medidas Excepcionales toma acciones que se dividen en dos etapas: "Una primera es cuando se interpone una demanda a través de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y el juez hace lugar; ahí es cuando el niño es sacado de su ámbito familiar e incluido en una familia solidaria mientras trabajamos con la familia de origen para su restitución".

Las actuaciones se enmarcan en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes se estipula la creación de hogares de acogida, pero también hay un artículo específico que insta al órgano de aplicación a que los niños menores de 3 años cuenten con una familia alternativa, que puede ser una familia solidaria o alguien de la red extensa.

"Cuando pasa ese plazo que la ley nos marca para trabajar, y este niño realmente no pueda volver, ahí viene la segunda etapa, cuando se ha determinado el estado de adoptabilidad, es decir que el niño queda sin responsables parentales, ahí ingresa el Registro Único de Adopción (RUA) y se busca la familia en forma definitiva", informó Ullarte.

Requisitos para ser una familia solidaria

El Programa Familias Solidarias invita a aquellas personas interesadas en postularse como hogar de tránsito a comunicarse vía telefónica, electrónica o presencialmente. La directora de Medidas Excepcionales indicó que si bien de acuerdo al código civil, el plazo de acogida es de 6 meses, estos procesos pueden alargarse: "Tienen idas y vueltas, cuando se está por vencer el plazo y se advierte que los progenitores tienen una mejora, entonces se extiende".

Por otro lado, Ullarte señaló que si se agotan las instancias para que vuelva con la familia, y se hace el trámite de adoptabilidad "es un proceso extenso que puede ir a quizá un año, año y medio". En cuanto a la ubicación de las familias, dijo que pueden ser de Cipolletti o localidades distantes, porque en todo caso se hace una lista de postulantes, y después el proceso de selección.

Para inscribirse las personas deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 25 años y residir en Neuquén Capital, no poseer antecedentes penales provinciales, no ser deudores de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

"Lo ideal del programa sería tener un registro, entonces poder decir cuento con dos o tres familias solidarias" consideró Ullarte pero indicó que "la realidad es que en ese proceso cuando iniciamos la convocatoria hay una respuesta positiva, pero cuando les contamos que no es definitivo, que no es adopción, muchos empiezan a desistir, y cuando se hace evaluación pueden ir surgiendo cuestiones que la familia desiste".

Podrán inscribirse por la página web familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el Equipo de Selección del programa Familias Solidarias.

Para solicitar mayor información o realizar consultas, de lunes a viernes de 8 a 15hs en Juan B. Justo 470 (Ciudad de Neuquén). Teléfono (Whatsapp) 2994127862, email: [email protected]