Buscan con urgencia familias solidarias en la ciudad de Neuquén

“Es importante aclarar que ser Familia Solidaria no conduce a una futura adopción, sino a ser parte de un proceso que busca garantizar al niño, niña o adolescente su derecho a la familia”, detallaron las profesionales que llevan adelante la selección.

Agregaron que “en esta oportunidad son cuatro niños y niñas que se encuentran bajo una Medida de Protección Excepcional (MPE) a partir de una vulneración de derechos que se ha detectado y que dio origen a esta búsqueda de familias en la ciudad de Neuquén mientras se trabaja en simultáneo con sus familias para revertir la situación que generó la medida o hasta tanto esté resuelto el proceso judicial”.

Personas o grupos familiares interesados en inscribirse como Familias Solidarias pueden acceder al formulario en la página web https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar/

Se deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 25 años, residir en Neuquén Capital, no tener antecedentes penales provinciales, no ser deudores de cuota alimentaria, no ser parte del Registro de Adopción (RUA), ni encontrarse en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

“Una vez que hayan completado el formulario, realizamos las evaluaciones y comenzamos a tomar contacto con los interesados para avanzar en el procedimiento y ampliar las entrevistas si fuera necesario. Antes pensábamos que ser Familia Solidaria era dar amor, hoy podemos decir que es al revés, que estos niños y niñas llegan a dar amor a los hogares donde les abren las puertas”, sostuvieron.

Cómo anotarse en Familias Solidarias

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos mencionados anteriormente, podrán inscribirse de manera virtual a través de la plataforma familiassolidarias.neuquen.gov.ar. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse a los teléfonos fijos 4427938 o 4422609, celular 2994093136 o por mail a [email protected]

El programa promueve que niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medidas de protección excepcional dictaminadas por los Juzgados de Familia sean alojados por familias neuquinas, brindándoles cuidados y afecto, e incluyéndolos en su hogar hasta que se resuelva su situación legal.

Asimismo, es importante resaltar que la convivencia temporal no conduce a la adopción, y que las familias solidarias no reemplazan a la biológica, sino que se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes, respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen. Además, durante todo el proceso, los equipos psicosociales dispuestos a tal fin, acompañan a las partes involucradas.

Desde el Ministerio aclararon que cada año conectan a unos 20 niños con familias solidarias en distintos puntos de la provincia. En Neuquén capital, hay 10 familias inscriptas actualmente en el registro, que cumplen una serie de pasos y reciben apoyo de los profesionales del programa para acompañar a los chicos en tránsito. Sin embargo, muchas parejas desisten en medio del camino y siempre la necesidad supera a las casas de familia abiertas para darles un hogar que, aunque pasajero, es fundamental para su crianza.