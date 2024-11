Sesión especial por el apartamiento de Gloria Ruiz: el voto de los diputados opositores

Gabriela Suppicich y Andrés Blanco

"Acá no es una disputa por un proyecto popular, no están puestos los intereses de la población en nada. Nosotros no nos vamos a prestar a esta disputa porque el 1,5 % que hoy le devuelve el gobernador Rolando Figueroa le fue quitado en un acuerdo que hizo justamente él con el ex gobernador Omar Gutiérrez en el proceso de transición", recordó.

Los legisladores comentaron que Gloria Ruiz forma parte de este "entramado de corrupción ya que es parte de este gobierno", pero advirtieron que los diputados que hoy quieren iniciar un juicio por moral sobre su cargo son los que votaron "blanqueo de capitales, impuestazos, congelamientos salariales, todo contra el pueblo". "¿De qué moralidad hablan?

"Nosotros defendemos las libertades democráticas, hoy destituyen una gobernadora, y mañana porque van con la bandera de Palestina o porque reclaman la aparición de una mujer desaparecida dicen que es una cuestión de inmoralidad y te destituyen", expresaron.

Por su parte, los diputados provinciales de Unión por la Patria Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta no adelantaron si esta tarde van a apoyar o no el proyecto de resolución que busca correr a Ruiz de su cargo, pero presentaron un proyecto de ley de ética pública que pretenden poder tratar durante la misma sesión especial.

"Es de una gravedad institucional sin precedentes lo que está pasando, que tiene que ser un antes y un después", afirmó Martínez, quien explicó que el proyecto presentado comprende tres pilares fundamentales: la ley de ética provincial, la creación de la oficina anticorrupción de índole provincial, y la publicidad de la presentación de la declaración jurada patrimonial, y su evolución, de todos los funcionarios de los tres poderes del estado.

Los diputados de Unión por la Patria explicaron que el objetivo de este proyecto es que todos los funcionarios provinciales se sometan al funcionamiento de la oficina anticorrupción y exponer ante la sociedad de manera pública su declaración patrimonial.

Martínez, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que "esta ley es necesaria para recuperar la confianza de la gente y viene a poner un punto final a la forma oscura de declarar los patrimonios". “La actividad del funcionario es pública y su patrimonio también, y al funcionario que no le guste que se dedique a otra cosa”, agregó.

“Tenemos que rendirle cuentas a los neuquinos, desde cuál es nuestro patrimonio, cómo evoluciona y cómo nos desempeñamos en nuestro cargo. Hay que darle prioridad a los problemas de los neuquinos y el fortalecimiento de nuestras instituciones va en esa dirección”, señaló el jefe de bloque de Unión por la Patria.

Lorena Parrilli respaldó la idea de que el estado sea transparente y tenga tolerancia cero frente a los delitos. “En la Legislatura quieren hacer una sesión especial para destituir a la vicegobernadora porque supuestamente estaría implicada en un delito, pero al día de hoy no hay juicio, no hay delito y no hay condena. Lo que hay es una investigación en marcha en la justicia hacia el hermano de la vicegobernadora, quien deberá dar las explicaciones, ser juzgado y condenado en caso que haya cometido un delito”, dijo.

“Lo que también hay es un comunicado de la vicegobernadora que relata una situación de gravedad inédita, se presume en su escrito que el gobernador estaría utilizando la justicia para perseguir dirigentes políticos. Si esto es así, estamos frente a un caso de autoritarismo, abuso de poder y venganza política muy peligroso. Si esto es cierto entonces me pregunto, ¿Qué le queda al ciudadano común? ¿En qué justicia se podrá confiar?” agregó.

Por su parte, Darío Peralta remarcó la importancia de contar con una herramienta que controle la evolución patrimonial de los funcionarios. “La ley de ética pública es una demanda de la sociedad para que tomemos medidas de transparencia en el uso de fondos y la política no puede estar ajena a esos reclamos, por eso venimos presentando proyectos de este tipo desde principio de año”, dijo.