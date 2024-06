Desembarca una carnicería en Neuquén con precios un 30% más bajos

Esta nueva propuesta deja atrás la tradicional carnicería donde se le pide al carnicero que troce la carne y en vez de eso propone un espacio limpio, sin olores, donde los diferentes cortes se ofrecen en paquetes cerrados al vacío.

Las góndolas no tienen posibilidad de verse con restos de carne y cada cliente puede revisar los paquetes para elegir el que más le gusta para llevar a su hogar.

mercado de carnes precios

La nueva sucursal está ubicada en la esquina de Alcorta y Leguizamón y estará abierta de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 17 a 21 y por este domingo del Día del Padre también van abrir de 9 a 13.

"Nuestro fuerte hoy es la calidad y el precio, apuntamos a que nos reconozcan porque tenemos muy buenos precios y además agilidad en la venta, acá nuestros clientes no hacen colas como en un hipermercado", destacó a LMNeuquén Diego Barakat, uno de los tres jóvenes dueños de este comercio.

Barakat aseguró que los precios en esta carnicería van a estar "un 30 % por debajo de lo que ofrece cualquier otra carnicería de la ciudad".

La primera sucursal de "Mercado de Carnes" está ubicada frente al Mercado Concentrador en el Parque Industrial de Neuquén y hasta allí llegan todas las semanas vecinos de Centenario, Plottier y Cipolletti, quienes se enteran de los buenos precios y la calidad.

mercado de carnes precios

"Y también nos eligen por la limpieza de nuestras carnicerías, acá no hay sangre, no hay cosas de una carnicería tradicional, acá no cortamos, ni abrimos el envasado, vendemos la pieza entera o porcionada pero cerrada al vacío", destacó Barakat.

Precios bajos de Mercado de Carnes

El comerciante explicó que para poder brindar precios bajos traen carne de distintos puntos del país. Lo hacen de frigoríficos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, entre otros lugares. "Nos enfocamos en tener el mejor precio de la zona", aseguró.

"Estamos muy contentos de poder brindar estas ofertas pare el Día del Padre para que todos puedan llegar a hacerse el asado con precios muy baratos. Apuntamos a que todas las familias puedan comprar su asado", explicó.

mercado de carnes precios

Los precios en este comercio son por piezas enteras que pesan entre 2 y 5 kilos, aunque también ofrecen paquetes porcionados.

Además, se va a poder comprar nalga a 8.288 pesos el kilo, bola de lomo y cuadrada a 6.685 pesos, cuadril a 7.956 pesos el kilo, tapa de asado a 6.078 pesos y paleta a 6.575 pesos.

La aguja, para los guisos, sale 6.300 pesos, la nalga feteada para milanesa a 8.829 pesos, la carne picada común a 5.525 pesos y también ofrecen milanesas de pechuga de pollo congelada por 5 kilos, a 4.402 pesos el kilo, entre otros cortes. Este comercio además ofrece la posibilidad de hacer encargos por Whats App y desde su página de Instagram.

Inicios de Mercado de Carnes

Esta novedosa propuesta de una carnicería que vende solo cortes envasados al vacío se inició de la mano de tres jóvenes profesionales. Diego Barakat, Martín Vázquez y Stefano San Filippo, de 26 y 28 años. La familia de Diego se dedicó toda la vida al comercio de las frutas y verduras y sembraron en su hijo la semilla del comercio.

Stefano se fue a estudiar a Córdoba y allí conoció a Martín, de familia de carniceros y empezaron a delinear la posibilidad de abrir un comercio en Neuquén, junto a su otro amigo. Los tres pusieron manos a la obra y hace ya dos años y medio abrieron su primera sucursal en el Parque Industrial de Neuquén.

mercado de carnes precios

Luego de la apertura de este jueves de la segunda, en Alcorta 598, ya trabajan en su tercera sucursal que estará en Belgrano y Moritan, frente a La Anónima del Oeste. Abrirá sus puertas en agosto.

Este trío de jóvenes emprendedores comercializa además por mayor y tiene muchos planes para seguir ofreciendo buenos precios y buena calidad del producto.

"Si bien en la carnicería del Parque Industrial no hay muchos vecinos, hemos logrado que mucha gente venga a llevarse nuestros productos. Hicimos un boca a boca de que nuestra carne tiene buen precio y es de calidad y por eso vienen de todos lados a buscarla y ahora abrimos esta sucursal en el centro para que les quede más cómodo a muchos", concluyó.