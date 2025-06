CFK habló a la militancia: volvió a criticar a Bullrich y al Gobierno

Cristina, en su mensaje grabado también fue lo primero que cuestionó en su alocución grabada. Contó que alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes se despertó por ruidos que provocaban aparentemente chapas que arrastraban de una calle. "Me hizo acordar a los mismos sonidos allá por agosto del 2022 cuando la policía de la ciudad instaló varias mis calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay , me retrotrajo un poco a aquella época. No me levanté porque tampoco imaginé que estaban haciendo lo mismo, porque nadie imagina que la gente pueda cometer dos veces las mismas estupideces", comenzó con ironía.

CFK- MENSAJE- PARQUE LEZAMA.jpg

Prosiguió: "Parece que las cosas están así en la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en esta oportunidad no fue la policía de la ciudad, fue la Federal comandada por Patricia Bullrich y esa esa mujer que es capaz de cualquier cosa". Acto seguido la militancia ofreció una pronunciada silbatina a la Ministra.

"Su historial lo demuestra, integró todos los gobiernos, todos que terminaron provocando grandes problemas al país y grandes dolores sobre todo a los argentinos. El gobierno de Fernando De la Rúa, el de Macri y ahora como frutilla del postre el de Milei. Mamita ¿Qué currículum? Esto de traer a la Fderal, lo hizo sin orden judicial y con un claro y único objetivo de provocar conflicto y caos", destacó Cristina.

Además, la exmandataria no dudó en calificar a Bullrich de "fracasada al igual que (Mauricio) Macri".

Críticas al Gobierno

Cristina Fernández cuestionó al gobierno de Javier Milei por las últimas cifras de empleo. Sostuvo que "en el conurbano bonaerense, en el corazón de la industria manufacturera argentina, se llegó al 9,7%" y "en Córdoba. que fue otro orgullo industrial, dio el 9,2%".

Reflexionó: "Estamos en casi dos dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país, retornando los peores recuerdos de nuestra Argentina. Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado".

Audiovideo Discurso Cristina Parque Lezama.mp4

Además, señaló que "las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto", haciendo referencia a la política económica del oficialismo.

"Si el Estado no hace nada, y solo cobra impuestos, ¿solo va a quedar para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle? ¿cómo es el tema? Si no vuelve del Estado a la sociedad. Esto es un modelo insostenible en los hechos, que tarde o temprano se cae", agregó.