Condena a CFK: repercusiones en el ámbito político y gremial

Repartió críticas para el PRO y LLA. "tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran. A lo largo de todo el proceso judicial, fiscales y jueces actuaron con ánimo revanchista, sin el menor apego por la verdad y por la justicia. No investigaron hechos: ejecutaron un plan, o en otras palabras, y dado el carácter mafioso de quienes la persiguen, una vendetta. Buscan, en realidad, disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos. Hoy esa democracia queda profundamente herida. Y nuestra responsabilidad histórica es defenderla".

En contraposición, una de las diputadas más cercanas al Presidente, Lilia Lemoine, también dejó un posteo sobre el fallo de la Corte Suprema que ratifica la condena a Cristina. Contó la legisladora: "Hoy hablé con un jubilado taxista y le dije 'Cristina fue condenada'... y me dijo: 'Si así fuera al menos yo sabría que se hace por primera vez justicia'. Pienso en ese señor llegando a su casa esta noche y prendiendo la tele y festejando", escribió en sus redes sociales.

Por su parte, para el dirigente social, Juan Grabois, "se consumó el golpe judicial". Dijo que "la democracia degrada en la dictadura del poder real. El golpe se descarga nuevamente sobre el cuerpo de una mujer con el mismo odio que ejercieron sobre Evita. El pueblo privado de elegir a la mejor presidenta después de Perón y el camino allanado para la destrucción de nuestro país. Yendo ahora en caravana hasta San José y Humberto 1° a profundizar la resistencia. Los pueblos siempre vuelven".

El referente máximo del PRO, el expresidente Mauricio Macri, calificó de "trabajo impecable" el de la justicia. "Finalmente, después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada", posteó el exmandatario.

La exgobernadora por el PRO, María Eugenia Vidal, fue breve y contundente al referirse a la condena contra la exmandataria. "Al final, SI ERA CHORRA...".

Qué dijeron de la condena a Cristina en Neuquén

El diputado provincial del PJ, Darío Martínez, recurrió a una vieja frase "Vienen por todos". Uno de los referentes de un sector del peronismo neuquino vinculó el fallo a " un mensaje de disciplinamiento a quienes piensan distinto! No es solo un castigo a una dirigente política, es a un proyecto político! Es una condena a la democracia, a la igualdad ante la ley y a la transparencia en la Justicia. Un país no se construye con persecución, se construye con verdad, con garantías y con derechos. Cristina no está sola!"

En Neuquén, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien salió en defensa de la exmandataria y habló proscripción. "Proscriben y condenan a Cristina x temor a q vuelva a brindar felicidad a su pueblo a través de la vía democrática. Sin embargo, más que nunca, Cristina resuena en el corazón de cada compatriota, q no dejará pasar este acto de crueldad. El pueblo te absolverá. #PartidoJudicial", escribió en su cuenta el dirigente sindical y precandidato a senador.

Otro dirigente de ATE, pero a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, graficó al fallo como "Un tiro en la nuca a la democracia". Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia "acaba de pegarle un tiro en la nuca a la Democracia. Es la responsable de romper la paz social para siempre. Decidieron abrirle las puertas a un nuevo régimen en la Argentina, un régimen dictatorial. Repudiamos la resolución que confirma un fallo cuyo único objetivo es proscribir a @CFKArgentina, bajo el temor que pudiera ser un cauce para el descontento y rechazo al programa económico de empobrecimiento y saqueo actual. Por estas horas expira, fenece, se muere el Estado de Derecho en nuestro país. No pueden ser estos jueces asquerosos, empleados de las lacras empresarias y de @mauriciomacri los que decidan quienes puede ser candidatos y quienes no". Agregó que desde el gremio de los estatales se declararon en estado de alerta permanente y movilización".

