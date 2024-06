Neuquén tiene un niño genio en Matemáticas

SFP Nicolas Castro Roca ganador olimpiadas matematicas (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Natalí y Marcos, los papás de Nicolás Castro Roca acompañan a su hijo desde siempre en su pasión por el estudio y mucho más desde que descubrió que podía participar en las olimpíadas de matemáticas.

Fue el año pasado, cuando el nene estaba en 5° grado, que dijeron en su colegio que se venían las olimpíadas Ñandú, que tienen cuatro instancias. Cuando se enteró no dudó en inscribirse y fue pasando cada una de ellas. Primero aprobó el examen escolar, luego el interescolar, después el zonal, y luego el regional, para terminar en el nacional.

Todo ese camino lo atravesó con gran emoción y disciplina. Fue pasando cada prueba con éxito, pero también con alegría, porque, aunque para muchos las matemáticas son un dolor de cabeza, para Nicolás son divertidas.

SFP Nicolas Castro Roca ganador olimpiadas matematicas (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las olimpiadas nacionales se desarrollaron en Córdoba, en octubre pasado. Allí estuvo entre los 10 mejores de 183 niños y niñas de su edad de todo el país. Con esa mención fue que fue seleccionado para participar en las Olimpíadas Internacionales de Mayo, evento que se realiza hace 30 años y del que participan niños de 16 países de América, de España y Portugal.

La prueba en el Balseiro

Cuando Nicolás recibió la invitación a participar de estas olimpiadas la emoción invadió a toda la familia. "Mis papás me contaron que la prueba se iba a hacer en el Instituto Balseiro y que ese era un lugar muy importante para la ciencia al que solo unos pocos podían entrar", contó con emoción, Nicolás, a LMNeuquén.

Como se trata de menores de edad, cada participante de estas olimpíadas realiza la prueba en el lugar indicado más cercano a su domicilio y luego todas se remiten a la organización.

instituto balseiro matematicas Nicolás, el día que dio la prueba de matemáticas en el Instituto Balseiro. Foto: gentileza.

En esta oportunidad, Nicolás fue el único que representó a Neuquén y había otros tres niños oriundos de Río Negro. Igualmente la competencia es entre todos los participantes internacionales y aún se esperan los resultados.

El año pasado cuando el neuquino participó de las olimpíadas nacionales vio quienes fueron los reconocidos en esta instancia por lo que espera saber en esa oportunidad -que será en octubre- el resultado.

Nicolás en las olimpíadas nacionales de matemáticas. Entrega de mención en las Olimpíadas Nacionales de Matemáticas.

"Nicolás es un niño que siempre sobresalió, por eso nos dimos cuenta que nos iba a ir bien con él y lo quisimos apoyar en las olimpíadas porque sabíamos que era algo donde él podía brillar", aseguró la orgullosa mamá.

Matemáticas divertidas

"A mí la matemática me encanta, me encanta probarme con desafíos difíciles. Siempre me gustó tratar de ver de qué soy capaz, probarme con desafíos, si le encontrás el gusto a las matemáticas son divertidas", contó Nicolás.

SFP Nicolas Castro Roca ganador olimpiadas matematicas (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Este niño genio disfruta de estudiar, siempre es el primero que responde alguna consulta de la maestra y recuerda con emoción cuando el año pasado se enteró de las olimpíadas.

"Me va bien en todas las materias, pero en matemáticas yo siempre ayudo a mis compañeros. Me resulta fácil resolver los problemas", dijo el pequeño quien fue apoyado por sus compañeros para participar de estas competencias.

El niño contó que salió de su última examen muy contento y que pudo resolver los problemas planteados, aunque eran "muy difíciles". Si es uno de los mejores en esta instancia tendrá nuevos reconocimientos que engrosarán su currículum y sus ganas para seguir estudiando y resolviendo problemas de matemáticas, aunque en un futuro, dijo, que le gustaría estudiar Medicina para poder ayudar a mucha gente.