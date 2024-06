Precios más bajos: ¿Dónde está la carne más barata en Neuquén?

Los precios de los alimentos sufrieron un gran incremento en los últimos meses y con ello varias familias se la rebuscan visitando varios comercios para poder comprar las ofertas de cada uno. Con la carne es más difícil porque no solo se espera un precio accesible sino además que sea un producto tierno y sabroso.

Los precios

Para hablar de precios, esta semana en Carnes Argentinas ofrecen el vacío a 7.799 pesos, la tapa de nalga por 5.599 pesos y la paleta a 6.799 pesos, todos estos valores son por pieza completa.

Los precios por kilo suben un poco, aunque aún siguen siendo hasta un 30% más económicos que en otras carnicerías de Neuquén.

El kilo de carne picada común está a 5.499 pesos y el de carne picada especial a 6.299 pesos, el kilo de matambre a 6.899 pesos, el vacío a 8.799 pesos, la nalga a 7.999 pesos y el peceto a 7.299 pesos.

El dueño de la carnicería, Walter Hugo Pagani, contó a LMNeuquén que hace 24 años que están en la ciudad y que siempre tratan de tener ofertas. "Defendemos a nuestro cliente más que a los frigoríficos porque son los que realmente nos ayudan a seguir progresando", aseguró.

El comerciante comentó que para tener buenos precios recorre frigoríficos de La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y que busca, todo el tiempo, las opciones más tentadoras. En sus carnicerías no bajan media res, sino que compra por piezas, lo que le permite comprar más de lo que más se vende y así mejorar el precio.

Pagani contó que las ventas en su comercio no sufrieron grandes bajas a pesar de la crisis y dijo que los cortes que más salida tienen son vacío, carne picada y nalga. "Las ventas no bajaron porque largamos muchas ofertas para atraer al cliente y al que no es cliente", sostuvo.

Dijo que el vacío lo venden mucho ya que aprovechan la oferta de la pieza entera muchos jóvenes y obreros, cuando terminan la obra. La nalga para milanesa, contó, es "impresionante" como se vende. "Es como si no existiera otra cosa, hemos puesto peceto en oferta e igual se vende más nalga", aseguró y sumó la carne picada a su ranking de lo más vendido y aclaró que son los tres cortes que son sus "caballitos de batalla".

Con respecto a la cantidad de carne que compran los vecinos, dijo que hay dos clases: el que vive cerca que compra poquito cada dos días, y los otros que tratan de hacer la compra para el freezer.

"Vienen de Cipolletti, Centenario, Plottier. En la primera quincena del mes pasan para comprar para todo el mes. También atendemos a varias rotiserías", aseguró.

Carne barata en los supermercados de Neuquén

En el supermercado La Anónima también tiene ofertas. Hasta este miércoles, por ejemplo, ofrecía la carnaza a 6.990 pesos, la bola de lomo a 7.990 pesos el kilo y la tapa de asado a 7.290 pesos. La carne picada común estaba a 5.500 pesos el kilo y la carne picada especial a 7738,50 pesos.

Otra opción para comprar carne a menor costo es ir al supermercado Coto. En este comercio en general siempre hay cortes de oferta y el resto también tiene un valor por debajo de las carnicerías de barrio.

Esta semana ofrecen la carne picada común a 3.500 pesos el kilo, la picada especial a 5.000 pesos, la paleta a 6.600 pesos el kilo y la nalga a 8.400 pesos.

También ofrecen cortes de cerdo a un valor hasta 50% más económico que otras carnicerías. Hay chuleta de jamón a 2.500 pesos el kilo y asado de cerdo a 4.579 pesos el kilo.

"Para comprar carne siempre vengo a Coto, tiene precios realmente diferenciados que otros lugares. Vengo una vez por mes y compro todo. Me llevo chuletas de cerdo, matambre, carne picada, para milanesas. Llevo solo carne, no llevo otras cosas", contó un vecino de la capital que se llevaba un carrito con varios cortes de carne.

Hacia el Oeste de la ciudad en la carnicería "Los Aromos III" si bien los precios en general son un 20% más caro que las anteriores propuestas, hay varias ofertas.

Está, por ejemplo, el caracú a dos kilos por 10 mil pesos, la aguja también dos kilos por 10 mil pesos y los dos kilos de carne picada a 11 mil pesos. "La gente se lleva mucha carne picada para hacer hamburguesas. También tenemos ofertas en pollo y achuras que salen a mitad de precio de lo que sale el kilo para asado", contó Sebastián, el encargado, a LMNeuquén.

Ahí la nalga sale 9.100 pesos el kilo, la paleta 8.600 pesos el kilo y el vacío a 9.700 pesos.