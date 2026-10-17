El cierre de las sucursales de Diarco en el país también impacta en Neuquén: incertidumbre entre sus empleados

Se trata de la cuarta sucursal del mayorista de Junín de los Andes que baja sus persianas en dos meses. Qué se sabe.

La cadena mayorista Diarco cerró su sucursal de Junín de los Andes y generó incertidumbre por el futuro de sus trabajadores . Su salida se suma a las bajas registradas en Jáuregui , Zárate y Tres Arroyos.

De acuerdo a la información difundida por iProfesional, la medida afectó a alrededor de una docena de empleados. Se trata del cuarto cierre de un local de la compañía en menos de dos meses.

El establecimiento funcionaba en Colectora 9 de Julio 1125. Su salida se suma a las bajas registradas en Jáuregui, en el partido bonaerense de Luján, Zárate y Tres Arroyos.

Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado sobre el cierre en la localidad neuquina. Tampoco se informó oficialmente qué ocurrirá con los puestos de trabajo ni si existe alguna alternativa de continuidad laboral para el personal.

Incertidumbre por los empleados

La principal preocupación que deja el cierre está vinculada con la situación de los trabajadores. El futuro laboral de ese personal permanece sin precisiones públicas.

Por ese motivo, si bien el cese de la actividad afecta la continuidad de esos empleos, no hay detalles confirmados sobre las condiciones de desvinculación ni sobre el destino de cada trabajador.

La decisión también implica la salida de una cadena de alcance nacional de la oferta comercial de Junín de los Andes.

Los otros tres cierres de Diarco en menos de dos meses

Uno de los antecedentes más recientes es el de Jáuregui, donde la sucursal estaba ubicada a la altura del kilómetro 72 de la vieja ruta 5. Había abierto a principios de 2021 y, tras más de cinco años de actividad, dejó de funcionar. El cierre afectó a cerca de 30 puestos de trabajo directos.

En Zárate, la compañía desactivó un establecimiento del microcentro que había sido inaugurado apenas seis meses antes. El motivo fue asociado a que la facturación no alcanzaba para cubrir los costos operativos; sin embargo, la firma mantuvo en funcionamiento otro local central en esa ciudad.

El tercer caso ocurrió en Tres Arroyos, donde el viernes 21 de agosto se interrumpió la atención en la sucursal de avenida San Martín. La medida comprometió al menos a una docena de empleos.

De acuerdo con iProfesional, allí el cierre fue sorpresivo: quedaron góndolas con mercadería y se colocaron carteles de “Cerrado al público” en los accesos.

Un ajuste que alcanza a distintas sucursales

Los cuatro cierres recientes se suman a otros que la cadena había realizado en Lanús Oeste, Gualeguaychú, Concordia, Sáenz Peña y Concepción.

El proceso refleja una reducción de la presencia comercial de Diarco en distintas provincias. En algunos establecimientos, la empresa había ensayado cambios en la modalidad de atención para intentar sostener las ventas, como ocurrió en Tres Arroyos, donde pasó de la operación mayorista tradicional a la venta al público general.