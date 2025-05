El impacto del DNU de Migraciones en Neuquén: qué pasa con la salud y educación

La nueva versión de la Ley de Migraciones, modificado por un DNU de Javier Milei, ya tiene su impacto en Neuquén . No solo por el contenido del decreto -que endurece expulsiones, limita la ciudadanía, y permite cobrar la atención médica y la educación a extranjeros- sino por las consecuencias sociales que podría desatar si se lo toma literalmente.

Comunidad Boliviana en la región La comunidad boliviana en la región tiene más de 1500 empadronados y alrededor de 6 mil residentes.

El decreto, según Vedia, impone nuevas barreras administrativas y habilita un discurso de exclusión, sobre todo para los residentes que hace años aportan a la economía de Neuquén.

Inmigrantes: aportan a la economía neuquina

“La Patagonia en general se ha ido formando con migrantes, tanto con los hermanos de Chile que fueron los primeros en radicarse, como con la comunidad boliviana, que viene a trabajar. En nuestro caso, en la producción hortícola y el comercio textil, para que Neuquén tenga su crecimiento”, explicó.

Vedia sostuvo que ahora Bolivia está en crisis, pero que pese a ello, la gente no se vuelve a su país de origen. Por el contrario, hay más de tres generaciones que ya se han asentado, son argentinos y se han recibido en la Universidad, como lo fueron las primeras inmigraciones en Neuquén. “De volver, no. Gran parte de la comunidad ya se radicó definitivamente y decidió hacer su vida acá”, insistió Vedia.

También criticó el estado de la atención en la delegación nacional de Migraciones en Neuquén. “No puede ser que tengan una oficina chica entre cuatro paredes, con gente haciendo fila afuera. Migraciones deja mucho que desear”, denunció.

“La salud es un derecho humano”

En el hospital más grande de la provincia, el Castro Rendón, la directora Silvia Alegría intenta despejar fantasmas sobre un supuesto arancelamiento masivo a extranjeros.

“Primero que no es una cantidad significativa de extranjeros, pero de todas maneras eso existe. Hay mucha gente, por ejemplo turistas, que se atienden todo el tiempo en los distintos hospitales por incidentes viales o cuestiones de salud. Esa gente tiene seguro del viajero, y eso se cobra hace rato, se cobra a la aseguradora”, explicó en declaraciones a Línea Abierta de LU5.

La UNCo modificó requisitos para estudiantes extranjeros. La UNCo puede optar en arancelar o no a los extranjeros

El proceso lo lleva adelante el Ministerio de Salud a través del recupero financiero. “Después eso se distribuye en los sectores que generan el dinero”, detalló Alegría.

También se da en casos de personas de países limítrofes o de otras provincias. “Siempre se les da prioridad, en el sentido de que a veces tienen la posibilidad de no someterse a listas quirúrgicas muy largas o tener consultas más rápidas. Pero no es que se les quita el lugar a otros”, aclaró.

Consultada sobre el mito de que “se vienen, se atienden y se van”, la médica fue categórica: “Eso sucede siempre, porque si tenés una persona, sobre todo en emergencia, no le podés negar la atención por ser de otro país o provincia. Uno no puede dejar de atender simplemente por domicilio”, sostuvo.

En los casos programados, explicó que se exige la autorización previa de la obra social, como en cualquier prestador privado. “Se solicita la prótesis o el elemento que se necesite. Pero si es urgencia, se atiende en el momento”.

El decreto presidencial aún no se traduce en cambios formales en el sistema de salud neuquino. Pero en la Legislatura hay proyectos que buscan avanzar con el cobro a extranjeros, algo que podría tensar aún más el escenario, si no se sale a explicar bien de qué se trata.

Desde las organizaciones migrantes piden frenar la estigmatización y defender el acceso universal. “Neuquén crece gracias al trabajo de miles de personas que vinieron de otros países. No somos una carga. Somos parte de esta tierra”, cerró Vedia.

Qué pasa con las universidades

Respecto al cobro de arancel a los extranjeros en la universidad Nacional del Comahue (UNCO), desde la Alta Casa de Estudios le bajaron el dramatismo al DNU, ya que tienen en claro cómo es la postura política, social y de interculturalidad, que adoptó el Consejo Superior de la Universidad.

La secretaria Académica de la UNCo, Teresa Braicovich, dijo a este diario que más allá que en lo particular le parece "un disparate" el decreto del presidente Milei, no genera obligación a los alumnos extranjeros a pagar, ni tampoco a la UNCo a cobrar. Además, como se sabe de las estadísticas, la cantidad de extranjeros en la universidad no llega ni al 2% del total de la matrícula.