Es ingeniera en petróleo, pero conquistó con sus "cookies virales" y abrió dos locales en Neuquén

Esta alegre y persistente mujer de 38 años no para de hacer crecer su emprendimiento y cada vez son más los neuquinos que la buscan para poder disfrutar de estas especiales galletitas que conquistan a chicos y grandes de todo el mundo y que a través de ella se pueden disfrutar en Neuquén.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (10) Las cookies virales más elegidas son las red velvet. Sebastián Fariña Petersen

Estas galletas se pusieron de moda hace un tiempo y explotaron todas las redes sociales con miles de influencers tratando de cocinarlas de diferentes maneras. Son originales de una tienda de New York y atraen por sus exultantes ingredientes como chocolate, nutella, frutos rojos y pistachos.

Pero Anyel Torres no es pastelera de profesión, sino que es ingeniera en petróleo, al igual que su esposo con el que desembarcó en Neuquén el 16 de junio de 2019. La pareja llegó con sus pequeños hijos Joaquín y Jeremías y con muchas ganas de salir adelante.

Comienzos

"Soy de Venezuela, del oriente del país, de Maturín. Estudié en la Universidad de Oriente de allá, al igual que mi esposo. Él fue mi asesor de tesis y luego trabajamos juntos en la misma empresa en PDVSA, que es como la YPF de acá", contó la mujer a LMNeuquén.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (9) En la cocina de Biscotti di Angi. Sebastián Fariña Petersen

Ante las dificultades laborales que encontraron en su país dejaron de lado aquella anterior vida y se lanzaron a buscar una nueva. Y aunque eligieron Neuquén porque acá sonaba fuerte la palabra "petróleo", pandemia de coronavirus de por medio, ella se redescubrió.

Dejar su país de origen fue todo un desafío, nunca antes habían pensando en hacerlo pero cuando tomaron la decisión avanzaron sin mirar atrás. Tuvieron que vender todas sus pertenencias para poder comprar los pasajes para los cuatro y emprendieron el viaje, que como a los miles de venezolanos que emigraron no les fe fácil.

Seis días les cotó llegar a Neuquén y lo hicieron por tierra y aire. Atravesaron todo Brasil y en uno de los aeropuertos tuvieron que dejar aún más equipaje porque no les alcanzaba para pagar por una maleta más.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (11) Sebastián Fariña Petersen

En la ciudad ya estaba un hermano de ella y su esposa, algunos amigos, quienes fueron los primeros en extenderle una mano. Su esposo comenzó a trabajar en un lavadero de autos y ella en el patio de comida de un supermercado. Él de noche y ella de día y así se turnaban para cuidar a sus hijos.

La mujer trabajó como cajera y luego ascendió a encargada, pero esa nueva incipiente vida no pudo seguir por los resguardos de la pandemia de coronavirus y fue ahí donde Angi empezó a buscar dentro de sus conoci8mientos qué podía hacer para salir adelante.

"Lo único que yo sabía hacer en la cocina eran biscottis, una receta que había visto en un canal de televisión, en Venezuela y que siempre hacía en su casa cuando recibía visitas. Se trata de unas galletitas de estilo italiano, que fueron las que ya en Argentina le abrieron la puerta de la pastelería y lasque le dieron nombre a su emprendimiento: "Biscotti di Angi".

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (1) Las cookies virales de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Luego el camino de la pastelería la llevó a hacer tortas decoradas, y para eso estudió bastante la oferta local para tratar de ofrecer algo diferente. Regaló muchas tortas ya que al principio practicaba con cada una de ellas. "Cuando yo inicié con las tortas, obviamente los ingresos eran muy bajos, pero nunca abandoné, siempre continué tratan do de mejorar el producto y siempre poniéndole mucho corazón", compartió Angi.

Para esta mujer cada nueva creación fue un aprendizaje, cada receta las probaba entre 10 y 12 veces antes de venderlas siempre en búsqueda del mejor sabor.

"Bueno eso fue al inicio, ahora ya no tanto porque cuento con conocimiento. Me fui preparando y estudiando más a fondo lo que es el tema de la pastelería y me enamoré. Y finalmente la pastelería dio otro rumbo con las cookies virales", asumió la mujer emocionada por su triunfo.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (4) Sebastián Fariña Petersen

Cookies virales

Si bien Angi era buscada por muchas familias para que les hiciera las tortas decoradas, ella entendía que esos agasajos se realizaban una vez al año o dos, generalmente en cada cumpleaños. Por lo que quería buscar un producto que pudiera vender todos los días.

Y así fue como a partir de la moda que se impuso en redes sociales de unas galletas de gran tamaño con un aspecto muy apetitoso puso manos a la obra para crear su versión neuquina, con corazón venezolano.

Hoy la pastelería ofrece 10 cookies diferentes. Tienen de red velvet, ferrero rocher, coco, choco oreo, cocho marroc, cheese queen, limone, hersheys, y pistacho. Salen entre 5500 y 6 mil pesos cada una y son un furor.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (2) Sebastián Fariña Petersen

Todo pasó muy rápido, concretó cada receta, las practicó hasta que quedaran inigualables y día a día cada consumidor se encargó de mostrarlas en redes sociales hasta que se convirtieron en lo más buscado de Neuquén.

También ofrecen tortas por porciones y ahora están incursionando en el área de la panadería con panes de queso, panes de panceta y queso, rolls y los cachitos, que son un pan de masa super suave relleno con abundante jamón de alta calidad y panceta.

"Yo me describo como una mujer muy luchona, así fui siempre. Soy una mujer de fe, una mujer de Dios. Él siempre estuvo presente en todas las situaciones de mi vida", compartió esta mujer autodidáctica que tiene una sonrisa clavada en su rostro. Es que para ella la manera de sobrellevar las adversidades siempre fue la de sonreír y estar de buen ánimo. "Creo que la actitud en una persona es importantísima, es lo primordial, aún cuando yo tengo problemas personales, cuando estoy agobiada siempre prevalece en mí una sonrisa", confirmó.

Crecimiento

Aunque Angi y su esposo pusieron todo su corazón en el emprendimiento, fue el hermano de ella, Ángel, el que aportó el último empujón para que la pastelería crezca. Él fue el que dijo que además de las exquisitas recetas tenía que haber una inversión en un local a la calle con mucha presencia.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (3) Sebastián Fariña Petersen

"Ya es hora de crecer, de que des el paso", le dijo su hermano quien la impulsó para convertirse en lo que es hoy y diseñó todo el desarrollo de la fachada del local

El primer local está ubicado en Yrigoyen 244, y meses después abrieron el segundo que está en Belgrano 3300, en el Oeste de la ciudad.

"Estamos super felices. Hemos crecido y lo seguimos haciendo día a día. Las personas siempre ven el éxito del emprendimiento pero atrás hay un mundo. Gracias a Dios hoy le pudimos dar trabajo a otras personas y también varios de mi familia trabajaron en la pastelería", confió la emprendedora.

SFP Pasteleria venezolana Cookies Biscotti di Angi (5) Sebastián Fariña Petersen

Esta emprendedora tiene muy en claro desde el principio que la comida entra por los ojos, por lo que busca ofrecer productos que le gusten primero a ella. "Y cuando vi estas cookies me gustaban por su forma así que empecé a practicarlas. Nació una primera receta, la fui perfeccionando. Y cada sabor ameritó un ensayo y error", explicó.

"Los neuquinos aman mis galletitas porque en todas mis preparaciones me centró en la calidad de la materia prima. No escatimo. Lo hago como lo comería yo, y uso ingredientes de mucha calidad. Todas las mermeladas y cremas son caseras hechas por mi, con muchos ingredientes. Todo es muy artesanal. Y ve hicieron famosas por el boca en boca, más que nada por los jóvenes a quienes les agradezco mucho", compartió la mujer quien sueña con seguir inventando nuevos sabores para seguir enamorando a sus clientes.