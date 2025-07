Estafa con planes sociales en Neuquén: el intento del mediático abogado Alfredo Cury para voltear el juicio

Vignaroli, en el alegato de apertura, de la causa que investiga una mecánica fraudulenta del estado sumado, a una asociación ilícita para usar el dinero de los subsidios, dijo que "el dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino". Eso levantó sospechas, no fundadas ni probadas, sobre el uso del dinero de las cuentas sociales del Banco Provincia del Neuquén, para una campaña nacional.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (35) Causa por estafa con planes sociales. Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez acusaron al abogado Alfredo Cury de maniobras dilatorias en el juicio. Claudio Espinoza

Cury -defensor del exdirector de Planes Sociales - intentó apartar la causa del ámbito provincial para suspender el juicio, bajo el argumento de delitos federales, que parte del dinero presuntamente desviado de los planes sociales se habría usado para financiar campañas políticas del MPN, e incluso deslizó que también podría haber tenido impacto en la política nacional.

Estafa con planes sociales: los dichos de la plata para la campaña

Según Cury, Vignaroli modificó la plataforma fáctica de la acusación, y lo que en 2023 era una denuncia por desvío de fondos ahora se transformó en una acusación con tintes políticos. “El doctor Vignaroli dijo que el dinero iba para el Movimiento Popular Neuquino, en los alegatos de apertura. Y ahora se plantea otra cosa. Voy a demostrar que cambió la plataforma fáctica”, argumentó el letrado.

El defensor insistió en que el caso debía tratarse como un delito federal electoral. Es decir, que planteó que si reconoce que el dinero era para fortalecer al MPN, entonces corresponde la competencia federal, por tratarse de fondos usados en campañas políticas. El abogado ya había presentado una impugnación el 11 de marzo pasado en la misma línea. Y también hubo una denuncia penal en la Fiscalía Federal que no tomó curso.

Pero el Tribunal, presidido por el juez Juan Manuel Kees, no convalidó el intento de frenar el juicio. En un extenso rechazo, Kees señaló que la Justicia Federal solo interviene en procesos electorales cuando hay una campaña en curso y existe una infracción electoral concreta. Y aclaró que en este caso no se da ninguna de esas condiciones.

Sostuvo que no hay proceso electoral en curso, ni una infracción definida. Tampoco la Justicia Federal ha reclamado la competencia ni se ha acreditado el supuesto desvío hacia una campaña nacional, remarcó el magistrado, quien ya viene de dos audiencias con idas y vueltas con el abogado. En tanto que los fiscales Vignaroli y Juan Manuel Narváez, plantearon que se trata solo de una "maniobra dilatoria".

SFP Inicio de Juicio por Estafa de Planes Sociales (47) El juez Juan Manuel Kess desestimó el planteo de Cury, que ya viene de tres audiencias con “contrapuntos” con el Tribunal. Sebastián Fariña Petersen

“En la circunstancia que está planteada la competencia, lo primero que corresponde señalar es que la Justicia Federal interviene solo en procesos electorales, cuando hay una elección en curso. Y esta es una cuestión que tampoco ha quedado del todo clara acá. No hay una campaña electoral vigente”, sostuvo Kees.

No obstante, el juez dijo que pese a que cuando en declaraciones posteriores de los testigos de la causa de los planes, "pudiera surgir que parte del dinero fue destinado a una campaña nacional, el propio artículo 143 establece claramente la competencia por parte de delitos ordinarios. Es decir, se trata de un proceso donde no hay una elección en curso de la cual surja la comisión de un delito”.

La respuesta del juez Juan Manuel Kees

“No hay competencia federal. Esto no ha sido controvertido, y la Justicia Federal no asumió la competencia. De manera que nosotros no podemos derivar esta causa de ninguna forma", dijo.

El juez también recordó que no es la primera vez que se intenta instalar la idea de una derivación al fuero federal. Señaló que, aunque algunas declaraciones testimoniales hayan sugerido un uso político de los fondos, eso no constituye un hecho nuevo ni modifica las condiciones jurídicas del proceso.

Kees remarcó que el planteo de la defensa está siendo reeditado sin que se hayan presentado elementos novedosos. “Se está radicando nuevamente el mismo planteo, sin que se advierta un hecho nuevo”, expresó. Por eso, consideró que no corresponde reabrir un debate sobre la competencia que ya fue saldado.