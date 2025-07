Extraña desaparición de un vendedor de plantas en Neuquén: "Le estaba yendo mal y se quería volver"

Su familia es de Buenos Aires y no sabe nada de su paradero desde el 25 de mayo. "Siempre hacíamos videollamadas. No andaba bien de salud", confesó la hermana.

Iván Aquino tiene 29 años y hace un año que llegó a la ciudad de Neuquén desde la provincia de Buenos Aires , como llegan tantos: con ansias de hacer otra vida y prosperar . Pero todo no fue como pensaba, a tal punto que hoy su familia lo busca desesperadamente, porque no se contactó más desde el pasado 25 de mayo.

"Fue a vender plantas hace un año, y como le fue mal, dijo que se quedaba una semana más. Siempre se comunicaba con nosotros, era permanente, en videollamadas , y nos mostraba cómo le estaba yendo. Pero desde el 25 de mayo que no sabemos nada, sabíamos que se le había roto el celular, y que no estaba bien de salud", dijo a LMNeuquén Melani, la hermana de Iván, quien sostuvo que no conoce cómo radicar una denuncia en la capital.

Con Melani y toda la familia se han contactado personas que vieron a Iván. Incluso también una persona le aseguró que lo vio este domingo vendiendo plantas en una plaza de la capital neuquina. "No conozco Neuquén, así que no sé bien dónde está, sé que alquila de casa en casa y que no le estaba yendo como esperaba", indicó la hermana.

Vendía plantas en Neuquén: qué se sabe

“Se le rompió el celular y no nos llamó más, y era raro”, dijo Melani, quien aseguró que en la última conversación que tuvo dijo que tenía problemas en una rodilla, y que por eso se le dificultaba la movilidad. Su preocupación es elocuente, debido a que Neuquén pasó una tremenda ola polar, y teme que su situación haya empeorado.

No obstante, confía en su hermano, ya que aseguró que "trabaja desde los 16 años en la calle y casi todos los vendedores lo conocen". “Si hay algo malo que le pasó me iba a enterar rápido", dijo.

"Me dijeron que lo vieron en los viveros, ayer también me dijeron que lo vieron vendiendo plantas a las cinco de la tarde en una plaza, pero nadie me manda una foto", indicó Melani. La preocupación de Melani es porque hace casi un mes y medio que no sabe nada de su hermano. Y sostuvo que si se entera de su paradero, la familia no duda en pagarle el pasaje de vuelta, debido a la mala situación.

Qué pasaba con su salud

"Estaba medio jodido de salud, por eso se quería volver, le dolía mucho la rodilla y no podía salir a trabajar. Y de repente que no nos llame más, quedamos preocupados. Le estaba yendo mal, mi mamá le dijo que esperara una semana a que cobrara, que le mandaba la plata para que se vuelva", sostuvo.

La mayoría de la gente dijo que lo habían visto, "y que lo ven bien", pero que no tiene celular y su familia no puede comprobar que esos dichos sean ciertos.