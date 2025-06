"Falta de personal y excesiva carga horaria", el duro reclamo de trabajadores en un banco de Neuquén

Trabajadores bancarios nucleados en la Asociación Bancaria se apostaron durante la mañana de este miércoles en la entrada de la sucursal de Neuquén capital del Banco Patagonia . Reclamaban falta de personal, excesiva carga horaria y el no pago de horas extra.

A pesar de que no hubo ningún tipo de retención de servicio o bloqueo de ingreso al público, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por diez días hábiles. La primera reunión será el lunes en la sede de la secretaría. La manifestación se dio en la sucursal neuquina debido a que la gerencia zonal tiene sede allí.

"Hicimos una protesta porque venimos reclamando al banco por la falta de personal, la excesiva carga horaria y los malos tratos que recibieron por no poder dar trato eficiente", relató Francisco Melo, secretario general de la Asociación Bancaria de Neuquén, en diálogo con LMNeuquén .

El conflicto se disparó tras una situación tensa que se vivió en la sucursal de Rincón de Los Sauces: "Hubo clientes que se atrincheraron y no se les podía dar una respuesta para que puedan tener su tarjeta". Según contó Melo, el viernes 13 de junio siete personas le manifestaron a la supervisora operativa que no se iban a ir hasta que les den una respuesta.

Manifestación de bancarios en Neuquén

Expresó que cuando los clientes quieren comunicarse por los números nacionales del banco, no los atienden o no pueden resolver su problema. Ante estas situaciones se presentan en las sucursales y son recibidos por empleados que no dan abasto.

En ese momento solo había dos empleados atendiendo al público. "Nosotros planteamos que con dos personas no se puede abrir una sucursal", expresó el secretario general y agregó que la mujer llamó al gerente llorando. La sucursal es gerenciada a distancia por el responsable de Plottier de forma remota. Esto se debe a que el encargado anterior se fue de la empresa y no fue reemplazado.

El problema con Banco Patagonia es de larga data

El conflicto del gremio con la entidad financiera es de larga data. Melo contó que en 2018 tuvieron un conflicto similar con la empresa. Esto derivó en paros, retenciones de servicio y toma de sucursales.

El gremialista expresó que Banco Patagonia "es de las pocas entidades con las que tenemos problemas respecto a estos temas". Agregó que otros bancos han aceptado los reclamos cuando se han hecho: "Todas se han adaptado a la prestación de servicio como corresponde".

"Con el Banco Patagonia tenemos problemas de larga data, siempre motivado por la falta de personal y la falta de pago de horas extra. La gente tiene miedo de reclamar para no perjudicar la relación laboral", dijo Melo. Expresó que en Río Negro la cantidad de sucursales y empleados es suficiente: "En Neuquén parece que nos toman como ciudadanos de segunda, porque en Río Negro no pasa".

"Lo que están haciendo es una estafa tanto para los trabajadores como para los clientes, que no tienen un servicio como corresponde", cerro el secretario general de la Asociación Bancaria de Neuquén.