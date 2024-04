La historia de Juanse, el neuquino que llegó a la Selección de España de talla baja

El joven neuquino, fanático a morir de River Plate, desde pequeño padece acondroplasia : un trastorno que evita el crecimiento de los huesos (largos) y afecta a los brazos y las piernas. Sin embargo, eso no fue un impedimento para disfrutar no sólo de su pasión sino de la vida misma. Según señala la asociación Aconar (Acondroplasia Argentina) se estima que más de 360.000 personas en el mundo tienen esta afección y que uno de cada 25.000 niños nace con ella.

juan Sebastián Varela futbolista Santa Ponca (2).jpg

Jugar con España la Eurocopa

Luego de su primera experiencia olímpica, el media punta y delantero que se identifica con Julián Álvarez (Manchester City) contó cómo vivió la competencia, además de revelar que ahora sueña con jugar la próxima Eurocopa.

Sobre su convocatoria, Juanse expresó: “El entrenador (del seleccionado español) se contactó y me dijo que si quería ir que le avise. Luego viajé a Madrid en donde se hizo un encuentro y conocí al resto de los chicos que son muy buenos. De ahí en adelante participamos en las Olimpiadas que fueron en agosto pasado en Alemania".

Después de luchar en la fase de grupos, España llegó a la semifinal del certamen. “Del torneo participaron unas 16, 20 selecciones. Entre ellos estaba Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia. Llegamos a semifinales y fuimos eliminados por Alemania. Igual, sabíamos que el que ganaba ese partido iba a ganar el torneo. Creo que éramos las mejores selecciones, pero quedamos en la tercera posición”, contó el futbolista. A pesar de la derrota, España consiguió el bronce después de golear a Francia (6-0).

JUAN SEBASTIÁN VARELA- 2.jpg

En 2023, el Mundial de fútbol de talla baja se disputó en la Argentina, consagrándose campeón del certamen el seleccionado albiceleste en noviembre pasado. “La última Eurocopa la ganó España y el pasado año se jugó el Mundial en Argentina, pero España no pudo estar presente por falta de gente y por falta de presupuesto”, explicó Juanse, que dijo que “sueña” con disputar ambas competencias.

Del club de Plottier a un debut soñado y de película en Mallorca

Como la mayoría de los pibes nacidos en este país, el neuquino que mide más de 130 centímetros comenzó su relación con el fútbol desde los tres años: “Desde muy pendejo juego y mi primera experiencia fue muy bonita. Fue en una escuela que se llama Verano Verde en donde también conocí muy buenos chicos. Los profes te enseñaban hacer buenos jugadores dentro y fuera de la cancha en este hermoso deporte que es el fútbol”.

En su carrera y desarrollo como futbolista, Varela pasó por el club Porvenir de Neuquén (Plottier) hasta recalar en su actual equipo. “Cuando llegué a España la intención mía era seguir jugando y encontré el club Santa Ponça, que es dónde me enseñaron todas las leyes que ya había aprendido de chico. El entorno es buenísimo y ahora estamos terceros en el campeonato a falta de unas dieciséis jornadas. Somos catorce equipo en competencia”, aseguró el media punta que ya tiene incorporado el tono “gallego”.

Juanse afirmó que le gusta jugar en muchas posiciones en el campo de juego, pero a la hora de elegir se queda con el puesto de delantero. “Me gusta posicionarme de diez, nueve o siete. Sería media punta, ahora mismo llevo tres goles y tres asistencias. Por ahora estoy como suplente”, señaló.

El debut de Juanse en España se hizo esperar pero valió la pena. Tras casi un año de cuestiones administrativas, que hacían que demorara su inscripción federativa, el neuquino la rompió en su nuevo equipo. “Fue un debut soñado porque estuve esperando la ficha desde septiembre de 2022 hasta febrero del pasado año. A pesar de la espera mi debut fue genial contra el Santa Catalina Atlético y pude marcar dos goles”.

Gloria y tapa de diario

La repercusión que causó el más grande de los hermanos Varela hizo que Última Hora, el medio más importante de la isla española, le dedicará la foto principal de la portada. “El más grande de Santa Ponça”, tituló el medio junto a la foto en donde se ve a Juanse en brazos de sus compañeros de equipo.

PORTADA- ÚLTIMA HORA.jpg

En la nota, que se ganó el espacio de una página en el periodico, su entrenador José Peña destacó sus virtudes: “Como buen argentino es un loco del fútbol”. Y luego destacó el cariñó que sienten por Juan: “Le quieren mucho y lo apoyan. Están con él a muerte”. Y sobre su cualidades como futbolista sostuvo que Juanse es “técnicamente muy bueno” y actitud es “ejemplar”. “Nunca falla”, manifestó el entrenador en la nota que se publicó el 25 de enero de 2023.

juan Sebastián Varela futbolista Santa Ponca (4).jpg

Por otro lado, el jugador no se olvidó de agradecer al su ex club, en donde participó durante casi cuatro años. “Jugué en el Porvenir, un club hermoso en donde participe bastante. Me inculcaron valores hermosos y cómo se debe respetar al rival. A dar lo máximo y a jugar en cualquier tipo de cancho, tanto de tierra como de césped. Me divertí mucho y siempre agradezco todo lo que hicieron por mí”, sostuvo.

En cuanto a la adaptación que tuvo que afrontar en España en relación a sus viejos compañeros de equipo, Juan Sebastián resaltó que fue “completamente normal”, ya que los jóvenes se relacionan "muy fácil".

"Juan ama el fútbol y es cabeza de pelota. Creo que nada lo va a frenar pero en algún momento creo que le va a costar jugar con chicos de sus edad por una cuestión de estatura. Pero ya está averiguando en donde jugar para desenvolverse mejor y no va a parar", aseguró su madre, Pupi Rodríguez. Y luego se refirió la proceso de adaptación: "Se ha hecho un lindo grupo de amigos de la vida y la verdad que en el club en el que juega fue increíble la aceptación e integración que tuvo. Eso es para sacarse el sobrero".

Los próximos pasos para el hincha del club de Núñez es evaluar si existe la posibilidad de jugar Fútbol Sala: “Estoy pensando si continuar en mi club actual o pasar a jugar Futsal o Fútbol sala porque es algo que me gusta y además lo practico con España (por el seleccionado). A lo mejor pueda adaptar el horario para los dos. Aún no lo sé”.

En este contexto, agregó: “La mayoría de las ciudades y pueblos de España tiene su equipo de Futsal. Conozco algunos y voy a ir a probar. Si quedó en alguno sería perfecto”.

En cuarto del secundario

Pero más allá de las proyecciones del joven nacido y criado nuestra provincia, si hay algo que no deja al margen es su responsabilidad escolar.

“Me tengo que preocupar por la escuela porque todavía sigo estudiando. Estoy en cuarto año de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), así se le dice al secundario en España. Este año egreso pero luego hay otros dos años más que sirven para especificar de qué quiere trabajar o dedicarse uno”, contó Varela, quien aún no tiene definido que va hacer porque consideró que es un chico que le “gusta hacer muchas” cosas.

“Lo estoy evaluando porque no tengo bien definido qué estudiar. Me gusta practicar la economía como también el periodismo deportivo. Básicamente, creo que voy a ir por ahí”, contó el pibe neuquino.

A la hora de trazar un paralelismo con todo lo que vivió en Neuquén y su actual residencia, Juanse fue al grano y reveló que no podía “salir” a caminar todos los días. “Acá tengo más libertad -contó- de hacer las cosas por mí mismo y no depender de mis viejos. En Neuquén tenían que andar llevándome de un lado a otro. En cuanto a la sociedad las dos son muy parecidas, es algo normal para mí. Son buenos todos”.

Ante su talla y las reacciones o miradas que puede tener la gente adolescente indicó que no pasa nada “fuera de lo usual”. “Hay gente que se sorprende pero no les quito mérito. No le doy culpa de que no hayan visto una persona así. Siempre me han tratado y me tratan con respeto”, aseguró.

JUAN SEBASTIÁN VARELA- 3.jpg

A temprana edad, Juanse ya sabía de su acondroplasia. La enfermedad afecta primariamente al tejido óseo y/o cartilaginoso y provoca cambios en la forma de las piernas, los brazos, el cráneo o el tronco, lo que dan a problemas de crecimiento.

“Me enteré a los 5 años más o menos. Y la verdad que me shockeo porque cuando sos muy chico no lo asimilas muy bien. Pero después me di cuenta que es parte de la vida. Hay veces que tenés suerte y otras que no”, afirmó Juanse. Y acotó: “A esta altura yo lo tomo como un infortunio. Básicamente sería eso, los niños más chicos cuando voy por la calle preguntan. Pero son niños chiquitos y es algo que es difícil de entender para ellos. Pero de parte de los padres nunca escuche algún comentario fuera de lo habitual”.

En tanto, sobre cómo fue superando las etapas antes las adversidades que se le presentaban, reveló que en un principio le costó. “De a poco le fui dando una importancia menor y ahora casi que ya le doy esa importancia. Nunca necesite un psicólogo y no creo que vaya. Tuve un respaldo muy grande de parte de mi familia, de amigos que conozco toda la vida”, explicó.

Su mamá: "Es líder en todos los ámbitos en los que se mueve"

Dando su mirada al tema, su mamá señaló que el bullying está en todas partes, aunque indicó que quizás en España la gente no se fija tanto en la otra persona. "He notado que no pasa tanto como se da en Argentina, cada acá está como en la suya. Ha tenido su momento (Juanse) qué alguien le haga algún comentario sobre su estatura, pero es un tema que ya lo surfea con mucha naturalidad. No le importa porque tiene claro lo que tiene. Él siempre sigue avanzando".

Cuando uno escucha a Juan Sebastián se está frente a un adolescente que es firme en sus definiciones cuando tiene que expresarse o definir algo. Justamente, al tiempo de rescatar sus virtudes, su mamá detalló: "Tiene una personalidad increíble. Súper fuerte y es líder en todo los ámbitos en los que se mueve. Y su mayor virtud es la disciplina que tiene para todo".

juan sebastian varela mama

Si bien recién hace dos años que el neuquino reside en la isla de Baleares, siempre en su cabeza volver a sus pagos para reencontrarse con su gente. “Siempre lo digo y siempre lo diré y algún día me gustaría volver a Neuquén. Yo no me hubiese ido y espero volver y quedarme por un tiempo. Extraño a todos mis amigos y familia”.

Por último, Juanse se tomó su tiempo para dejar un mensaje para aquellos niños o jóvenes que se encuentran en las misma condiciones física.

“El mensaje que puedo dejarle a la gente como yo es que si se centran en lo que les dice la gente se van arruinar mucho la cabeza y eso no tienen ni que pensarlo. Si quieren conseguir algo se lo tienen que proponer. Y les aseguro a todo que lo van a conseguir”, concluyó Juan Sebastián Varela, el que decidió romper las barreras, el que nunca bajo los brazos ante las infortunios. Igual que un tal Leonel Messi cuando le diagnosticaron déficit parcial de la hormona del crecimiento. El resto es historia y gloria Mundial.