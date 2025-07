Qué decisión tomó la Justicia Electoral con La Libertad Avanza en Neuquén

Citando un fallo de la Cámara Nacional Electoral advirtió que la “elección indirecta de los candidatos a cargos públicos electivos no colisiona per se con el artículo 38 de la Constitución Nacional, pues el hecho de que sea el órgano partidario el que, en determinados supuestos, elija a aquellos no necesariamente conlleva cercenamiento de los derechos de las minorías, en tanto la participación de estas en tales organismos está prevista en el estatuto partidario”.

Sostuvo que el partido resolvió que el método para seleccionar candidatos sería que el consejo elevaría una propuesta que debía ser aprobada por el Congreso y que lo decidido por ese órgano partidario el 15 de julio respecto “del sistema de selección indirecta de candidatos que participarán de las próximas elecciones nacionales legislativas” resulta "suficientemente representativo” a los fines de llevar a cabo la elección indirecta de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

No obstante, indicó que se le hizo saber al partido que el Juzgado interpretaría que el Congreso Provincial no quedará limitado a aprobar y proclamar a los candidatos que le sean propuestos por el Consejo Provincial, sino que, por el contrario, el Congreso Provincial podrá eventualmente seleccionar candidatos distintos que los propuestos por aquel organismo.

Denuncia

La semana pasada, los afiliados de LLA Gino Carrasco, Celeste Carrasco y Renzo Torres solicitaron en tiempo y forma el reglamento que debía regir la convocatoria para definir las candidaturas a senadores y diputados nacionales que representarán a Neuquén en el Congreso.

En ese momento, indicaron que, a pesar de los plazos establecidos y de una resolución judicial que instaba a las autoridades a garantizar el proceso interno, el reglamento no fue presentado.

Indicaron que la situación “se agravó al vencer los plazos legales sin que se cumpliera con la publicación del reglamento ni del padrón actualizado de electores partidarios”.

Y ante esta supuesta falta de reglas, los denunciantes solicitaron la intervención de la Justicia para evitar “la vulneración de sus derechos políticos como afiliados y asegurar las condiciones mínimas para una participación interna transparente”.

Ahora, la justicia federal intervino y rechazó esta presentación, ratificando lo actuado por la conducción de LLA.