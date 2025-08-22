Salto del Agrio: la cascada del amor y una propuesta de casamiento inolvidable

Una pareja vivió y palpitó el 'sí' más hermoso en un entorno natural impresionante. El anillo con la cascada como testigo será un momento para toda la vida.

La cascada del amor: un lugar mágico para decir el “sí, quiero", una expresión que de alguna manera simboliza el amor, la dedicación y la promesa de una vida en común. Es así que el Salto del Agrio, el pasado fin de semana, se convirtió en un “escenario” del destino perfecto para una propuesta de casamiento inolvidable.

Esta es la historia del amor, que fluye como el agua, que desde hace un par de meses viven Micaela Agustina González y Raúl Truant. Ambos tienen 30 años, son oriundos de la capital neuquina y un “amor a primera vista” en un ambiente laboral de una empresa privada, que les marcaría el rumbo de una vida a la par.

Y tal como lo dijo el poeta indio Rabindranath Tagore: “Nada puede separar aquello que está destinado a quedar unido para siempre”. Para honrar esa conexión que la vida les trazó en sus existencias, es que Raúl -en su calidad de guardián de esa unión- “planificó” un acto para sellar ese compromiso para siempre. El lugar elegido fue la mítica cascada del Salto del Agrio, un sitio que desde niño visita junto a sus padres Silvia Berra y Mauro Truant; y sus hermanos Lucas y Martín.

Allí, con la complicidad de parte de su familia y ante la sorpresa de su novia Micaela, le preguntó: "¿Querés casarte conmigo?". Y sin solución de continuidad, le ofreció y le colocó en su mano izquierda el anillo de compromiso con la intención de contraer matrimonio y pasar el resto de la vida juntos.

casamiento salto del agrio

“Yo sentía y sabía que era un lugar especial y tenía la total confianza de que iba a salir todo bien y fue un 'sí' sin vueltas y sin problemas. Totalmente limpio y sano que va a quedar para siempre en nuestros recuerdos como un momento hermoso”, contó Raúl en contacto con LMNeuquén. Aprovechó para agradecer la presencia de todos sus afectos y amigos en este momento tan trascendental en su historia personal. “Llegamos el pasado viernes a Caviahue, nos alojamos en un conocido hotel del lugar y al día siguiente fuimos al Salto del Agrio a coronar esta fantástica realidad que estamos viviendo como pareja”, añadió.

Asimismo, confió que a Micaela la conoció hace más de un año en una empresa privada donde cumple un destacado rol en Recursos Humanos. En cierta oportunidad, a Raúl lo contratan para completar determinada labor. “Desde el primer instante que la conocí me pareció una persona totalmente interesante. Yo estuve un año en esa empresa y como a los diez meses me invitaron a jugar a la pelota y nos conocimos en un partido y empezamos a charlar”, contó Raúl.

Salto del agrio la cascada del amor

Y agregó: “Yo le fui claro desde el principio. Siempre fui una persona totalmente tradicionalista. Me gusta el amor a la antigua. Una vez nos juntamos y le dije 'yo algún día me quiero casar, me gustaría tener hijos pero dentro del matrimonio'. Y así se habló todo de entrada, sin filtros y totalmente transparentes”. La historia continuó de la mejor manera. “Ella estuvo totalmente de acuerdo y con el tiempo nos fuimos conociendo y fui descubriendo una persona totalmente genuina y hermosa”, remarcó.

El último sábado la propuesta de amor en el entorno mágico del Salto del Agrio fue una noticia que alegró el corazón de propios y extraños. La vida se encendió y el futuro de bienaventuranza le “abrió” los brazos a la feliz pareja neuquina.

Cómo llegar al Salto del Agrio

Desde Neuquén capital: Tomar la ruta nacional 22 hasta Zapala, luego doblar hacia el noroeste rumbo a Loncopué y transitar durante 50 kilómetros hasta llegar a Caviahue. La cascada de 45 metros de altura es un espectáculo natural impresionante. El entorno está rodeado de araucarias y el volcán Copahue, lo que agrega un toque de magia al lugar.