Vecinos realizan un corte total en Casimiro Gómez: qué piden

Según relató, en declaraciones radiales, no descartó que esta situación se haya desencadenado producto de la gente que se sigue colgando del servicio. “Puede ser, puede ser. Lo que nosotros más reclamamos es la regularización de la luz”, recalcó la mujer.

Y agregó: “Queremos tener el servicio con medidores, que se nos conecte bien la luz y poder pagarla como como corresponde, no estar enganchado como siempre que pasan estas cosas, que se corta la luz y quedamos muchas familias este sin luz”.

Hasta cuándo se extenderá el corte

La vecina de las tomas indicó que continuarán con la medida de fuerza, que afecta al tránsito entre esa calle de comunicación con la Autovía Norte, hasta que obtengan alguna respuesta.

“Si tenemos una respuesta se levantará el corte, si no, seguirá hasta que se pueda. En este momento hay más de 50 vecinos, que son más de 50 familias en este reclamo”, afirmó Silvana.

No todo el mundo se mostró empático con el corte de calle, dijo que “hay enojo entre algunos automovilistas. Recién acá había vecinos con criaturas y ellos querían pasar igual con los autos, no le importa, se quieren llevar a alguien por delante, no tienen un poco de empatía con nadie”.

Hasta el momento, los manifestantes estaban dejando pasar motos y colectivos.