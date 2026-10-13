Ya son 24 los casos confirmados de varicela en las EPET neuquinas: cómo sigue su salud

Desde el Ministerio de Salud de la provincia siguen montiroeando los casos. También hay afectados en un jardín de infantes y ya avanzan con la vacunación.

El Ministerio de Salud de la provincia sigue vigilando los dos brotes de varicela que sacudieron el pasado viernes a dos escuelas técnicas de Neuquén capital y ya elevó a 24 los casos confirmados. A su vez, se informó que hubo dos casos positivos en un jardín de infantes de la ciudad, por lo que se iniciaron tareas para coordinar la aplicación de vacunas.

El viernes, la cartera sanitaria había emitido un comunicado para confirmar los primeros casos de adolescentes afectados por esta enfermedad. Ese día, habían aclarado que todos los pacientes positivos se encontraban en buen estado de salud y que ya se habían iniciado acciones para evitar que se propagara la afección dentro de esas instituciones o en otros espacios de la ciudad.

Este martes, desde el Ministerio de Salud de la Provincia aclararon que continúan el monitoreo por los dos brotes de varicela registrados en la EPET N° 17 y la EPET N° 20.

"A la fecha se contabilizan 24 casos confirmados en total entre las escuelas secundarias y los y las adolescentes afectados pertenecen a cohortes nacidas antes de la incorporación de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación (anteriores a octubre de 2013)", aseguraron a través de un comunicado oficial.

De los 24 casos confirmados, 13 corresponden a estudiantes de entre 13 y 15 años de la EPET N°17, distribuidos en cuatro cursos distintos. Además, ya son 11 los contagios confirmados en la EPET N°20.

"Asimismo, se mantienen los dos casos previamente informados en un jardín de la capital, sin nuevos contagios documentados. Cabe aclarar que esta institución no está clasificada como brote según la última evaluación epidemiológica", señalaron desde el Ministerio.

Cómo siguen los estudiantes contagiados

Desde Salud se informó que un estudiante de la EPET N° 20 se encuentra internado desde el 8 de octubre debido a un cuadro de prurito de difícil manejo ambulatorio, pero no presenta otras complicaciones y su evolución es favorable.

A su vez, se identificaron contactos que requieren especial atención, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 16 meses, ambos asintomáticos al momento de la evaluación. Se realizaron las entrevistas epidemiológicas correspondientes y la verificación de antecedentes de inmunidad.

Respecto de la vacunación, en la EPET N° 20 se aplicará la vacuna contra la varicela a 16 estudiantes y tres contactos familiares. Además, se programó la vacunación de un contacto pediátrico para el 14 de octubre.

En Neuquén, se vacunaron 17.730 niños y niñas de 13 meses a 4 años.

En el caso del jardín previamente mencionado se continúa con la coordinación para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a 16 niños.

Varicela: qué es y cuáles son los síntomas

La varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster, perteneciente a la familia de los herpesvirus. Se caracteriza por ser altamente contagiosa y provocar una erupción cutánea que evoluciona en distintas etapas, desde pequeñas manchas rojas hasta ampollas con líquido que generan picazón y finalmente forman costras.

Antes de la aparición del sarpullido, pueden presentarse otros síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, malestar general y pérdida del apetito. Las lesiones suelen aparecer en brotes durante aproximadamente cuatro días, mientras que la enfermedad completa generalmente dura entre cinco y diez días.

Cómo se contagia y cuánto tiempo puede transmitir el virus

La varicela se transmite con facilidad por el aire, a través de partículas que se expulsan al toser o estornudar, y también mediante el contacto directo con el líquido de las ampollas. Esta capacidad de propagación favorece la aparición de brotes en lugares donde conviven muchas personas, como las escuelas.

Brote de varicela en dos escuelas técnicas de Neuquén.

Una persona infectada puede transmitir el virus desde uno o dos días antes de que aparezcan las lesiones en la piel y continuar haciéndolo hasta que todas las ampollas se hayan convertido en costras. Por eso, el contagio puede producirse incluso antes de que la enfermedad sea evidente.

El período de incubación, es decir, el tiempo que transcurre entre la exposición al virus y la aparición de los síntomas, suele ser de entre 10 y 21 días. Este plazo debe tenerse en cuenta ante el contacto con una persona infectada y al evaluar posibles nuevos casos.

Vacuna contra la varicela: cuáles son las dosis obligatorias

La vacunación es la principal herramienta para prevenir la varicela o reducir de manera importante la gravedad de la enfermedad. El calendario nacional contempla dos dosis gratuitas y obligatorias, que se aplican durante la infancia.

El Ministerio de Salud de Neuquén centraliza la política de los hospitales por distintas zonas sanitarias.

El esquema previsto es el siguiente:

Primera dosis: entre los 15 y los 18 meses de vida.

entre los 15 y los 18 meses de vida. Segunda dosis: a los 5 años, en el ingreso escolar.

Desde la cartera sanitaria de Neuquén señalaron que los chicos nacidos en 2021, que este año cumplen 5 años, son uno de los grupos en los que se observa un menor cumplimiento del esquema. Por eso, resulta importante que las familias revisen los carnets de vacunación y verifiquen si los niños tienen las dosis correspondientes.