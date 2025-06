"A la droga la manejo yo", el polémico audio que involucra a un intendente y un empresario

Según pudo conocerse a través del audio que se filtró, el empresario le aseveró a Campos: "A toda esta generación le tenés que decir: acá el intendente soy yo. Acá a la Policía la manejo yo. A la droga la manejo yo. Todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Sí necesito un Al Capone para gobernar, no se necesita un Lassie. ¿Me entendés lo que te digo, amigo? Vos no tenés que ser Lassie. Vos tenés que ser Al Capone. Por eso no te respeta nadie, rey. Y eso me da por las bolas".