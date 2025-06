El dramático testimonio del militante de HIJOS acusado de matar a su mamá

image.png

"No sé si estoy arrepentido", sostuvo el militante de HIJOS

De acuerdo con su relato, Susana "salió al patio para darle de comer a los perros. Yo salí detrás de ella y totalmente enceguecido le dije que con mis hijos no se metiera. Agarré una soga, se la envolví en el cuello y la ahorqué, diciéndole que me había dejado sin padre, que me había hecho pasar los momentos más terribles de mi vida".

Esta confesión, Albareda indicó que es para "que se sepa la verdad", que no planificó el asesinato y el crimen se justifica tras una vida marcada por el dolor.

"Todavía no he salido de esa noche. Sigo metido en esa noche. No sé si estoy arrepentido. No sé si hice las cosas bien. No lo sé", reveló entre lágrimas.

image.png Susana Montoya junto a sus hijos.

Su testimonio indica que su madre iba a cobrar una indemnización por la desaparición de su padre, y había prometido entregar una parte del dinero a sus nietos, pero días antes del cobro se arrepintió y decidió que ayudaría económicamente a su otro hijo, Ricardo. "Ella me dijo que iba a comprarle un terreno, una pieza con baño. Mi hermano tiene 46 años y nunca trabajó. Siempre vivió de ella. Yo sentí que eso era injusto", contó.

"Le pregunté si estaba segura de lo que iba a hacer, si de verdad no les iba a dar nada a mis hijos. Me lo confirmó, y yo me repetía en la cabeza: ‘con mis hijos no, con mis hijos no’...", confesó.

Por otro lado, reveló que la desaparición de su padre durante la dictadura es otro motivo por el desencadenó este crimen. "La dictadura me destruyó. Me quitó lo más preciado que tenía, que era mi padre”, expresó. En este contexto, la relación con su madre nunca fue fácil. Pero además, Fernando recordó los golpes de su abuelo y las internaciones en institutos de menores, donde sufrió abusos y su madre no lo visitaba.

"Yo no soy un asesino", insistió, mientras intentaba justificar sus acciones con un relato de vida lleno de sufrimiento. "Les pido a quienes lean esta nota que se pongan por un momento en mi lugar", pidió.

Cómo fue el crimen que cometió Albareda y conmocionó a Córdoba

El 1 de agosto del 2024, Susana Montoya de 74 años que fue hallada sin vida en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, en Córdoba capital. En un primer momento, su hijo no era el principal sospechoso, ya que se habían encontrado "amenazas" de la policía, pero esta línea de investigación cayó rápidamente y la fiscalía se inclinó por la investigación a Fernando Albareda, quien se encuentra detenido por el caso.

El fiscal Juan Pablo Klinger ordenó la detención del militante una semana después del homicidio y está preso desde entonces.

La autopsia determinó que la mujer murió a causa de un traumatismo de cráneo provocado por un golpe, en combinación con una asfixia mecánica por estrangulamiento.